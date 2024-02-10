大樂透春節加開360組百萬　近3年百萬得主買法大公開

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在9839注百萬元以上的大獎中，有61%來自各遊戲的例行開獎、其餘39%則為大樂透加碼期間所加開的獎項。依遊戲別統計，以大樂透送出5006注最多，包含1153注的例行獎項以及3853注的加開獎項，合計約佔百萬元以上總中獎注數的51%；開出次多百萬元獎項的遊戲則為週一至週六天天開獎的今彩539，累計10年內共開出3868注頭獎，佔百萬元以上獎項總中獎注數的39%。
另外，台灣彩券公司也特別統計近3年大樂透春節加碼期間加開360組100萬元獎項的中獎彩券買法，想中獎的民眾可趁著金龍年春節加碼期間，參考中獎人的買法，並衡量自身財務狀況，量力下注。近3年大樂透春節大紅包獎項共有1321注中獎，中獎彩券則有1315張，平均單張投注金額3348元，其中自行選號占23%，電腦選號約77%。
較特別的是，有170張中獎彩券採包牌方式，其中超過52%採用的包牌方式為7連碰，即系統7，一次花350元包7個號碼進行投注；另有28%是採用一次包8個號碼的8連碰，即系統8，每次投注金額為1400元，共28注。
台彩也統計近3年今彩539頭獎中獎彩券買法統計，頭獎有1247注、1219張中獎，平均單張投注金額450元，自行選號占53%，電腦選號約47%，其中也有162張是包牌中獎的，占比約13%。
至於162張包牌中獎的彩券中，有94張是採用6連碰，即系統6，一次花300元包6個號碼進行投注，這些中獎彩券除了對中800萬元頭獎，也同時對中5注貳獎，每注獎金2萬元；另有35張是採用一次包7個號碼的7連碰，即系統7，每次投注金額為1050元，共21注，除了對中頭獎外，另外還對中10注貳獎和10注叁獎。
此外，有12%的中獎彩券有採用多期投注，以同樣的選號內容連續投注2期至24期，其中最受歡迎的選項是6期，等於是一次投注一週內的所有開獎期別，在所有多期投注中獎彩券中，占比約35%；一次連續投注24期（相當於4週的所有開獎期別）的中獎彩券則占17%。 同時，近3年開出的今彩539頭獎中，共有20張頭獎彩券一次對中2注以上的頭獎，其中12張對中2注頭獎、8張對中3注頭獎。
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