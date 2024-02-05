星國大學遭入侵！中國團幾乎都點名參觀這2間　學生：活像動物園

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報導提到，近來有許多外國旅客前往上述2所大學參觀和用餐，造成部分學生不滿，認為這干擾了他們的校園生活，形容大學校園已變成「動物園」。為了保障學生的安全和學術環境品質，南洋理工大學決定採取新措施。南大發言人表示，南大必須把學生放在第一位，實施新措施是為了管理訪客人數，不影響學生學習，訪客須嚴格遵守校園規則，只在公共區域活動，不可進入禁區。
報導並引述星國當地導遊說法，目前幾乎所有中國團，都會要求到南洋理工大學和新加坡國立大學參觀，這點在新冠疫情後尤其明顯，而且許多中國旅客都在考慮要移民到新加坡，或送孩子到當地留學，所以都想到新加坡2所名校去實地考察：「中國寒暑假的時候，到本地（新加坡）大學參觀的旅客更是暴增，馬上就到農曆新年了，旅行社已經安排了很多要到國大南大的團。」並坦言自己也有觀察到越來越多旅客進入校園一事，似乎已引起部分學生反感。
截至目前為止，只有南洋理工大學要求登記和付費，新加坡國立大學還沒有這樣的要求，因此接下來暫時會安排旅客，只到國大和之前較少列入行程的新加坡管理大學參觀。新加坡國立大學在回覆星媒提問時表示，確實注意到訪客人數有季節性增加的情況，會繼續密切關注並採取措施，盡量減少訪客對課堂、學生活動和大學日常運作的干擾，並說國大是開放式校園，公共空間對公眾開放，但教學區、研究設施、辦公區、校園宿舍則僅對學生及教職員開放。