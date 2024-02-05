體測沒過又爆爭議！特勤中心少將酒後強吻女友人 國安局介入調查
國安特勤中心少將謝靜華再惹爭議！先前因2021年體測沒過關，下屬放水竄改成績引發爭議，今（5）日謝靜華再爆出酒後當街強吻一名女性友人，失態舉動讓國安局長、身兼特勤中心指揮官的蔡明彥震怒，立即下令嚴查。國安局今天表示，謝靜華的個人行為疑涉違失，已主動進行行政調查，若有違法情事，將依法移送究辦。
記者孫唯容／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，謝靜華日前與友人餐敘飲酒後，謝靜華酒醉在路邊與戴著口罩的女性友人拉扯，雖然該名女性一度抗拒，但謝男仍強行扯下對方口罩，改以嘴對嘴親吻，最終該女性與跪坐在地和謝男當街親嘴，兩人熱吻畫面遭人全程記錄。
國安局聲明表示，針對謝員營外個人行為疑涉違失，已經主動進行行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處如果查有違法情事，將本於勿枉勿縱原則，依法移送究辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110