關東大雪高峰已過、需防道路結冰！多輛列車曾受困 乘客步行脫困
受到低氣壓影響，日本關東甲信地區5日開始降下大雪，東京23區也有積雪的狀況發生，現在雖然大雪高峰已過，多地大雪警報解除，但日本氣象廳仍提醒民眾，注意後續降雪和道路結冰可能造成的危險。JR東日本表示，5日一度有多班列車受困，而由百合鷗公司營運的「東京臨海新交通臨海線」（通稱與暱稱為百合海鷗號）則有550名乘客因列車暫停行駛，被迫步行脫困、前往鄰近車站。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《NHK》、《富士電視台》等日媒報導，日本氣象廳指出，雖然雪峰已過，但受低氣壓和冷空氣影響，部分地區仍將持續降雪一段時間，敦促人們留意降雪狀況和道路結冰對交通造成的影響，並注意電線、樹木上的積雪，同時防範雪崩事件的發生。
截至6日清晨，關東甲信地區仍有多個地區，大面積積雪尚未融化，當局提醒民眾，出門應查詢最新路況，預留充足的時間，也不要在積雪路的路面上，駕駛尚未安裝冬季專用輪胎的汽車。
東京消防廳表示，這波大範圍降雪造成40人送醫，所幸沒有人受到重傷；東京電力公司則聲稱，截至6日凌晨5點，服務區域內約有4540戶家庭停電。
據JR東日本所述，自5日下午以來，由於惡劣天候造成的路樹倒塌等路況問題，中央本線高尾站至小淵澤站之間的列車停駛，特快列車「甲斐路號」和「梓號」被迫在長野縣和山梨縣的車站停靠了至少幾個小時。
另一方面，百合鷗公司也證實，當地時間5日晚間9點15分左右，因大雪緣故，「百合海鷗號」竹芝站至汐留站、以及汐留站至新橋站之間的2輛列車停駛，550名乘客必須沿著鐵軌、步行前往汐留站，不過沒有人受傷或通報身體不適等情況。
有當時在「百合海鷗號」上的女性乘客透露，列車開到一半突然剎車，車內變得一片漆黑，隨後工作人員就請大家下車，由於腳底很滑，讓她在行走時感到有些害怕。