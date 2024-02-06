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台北燈節簡體字花燈惹議　觀傳局：尊重參展城市的藝術設計

▲台北燈節上海花燈出現簡字引起熱議。（圖／邱新博攝，2024.02.06）
▲台北燈節上海花燈出現簡字引起熱議。（圖／邱新博攝，2024.02.06）

記者邱新博／台北報導

2024台北燈節即起至3月3日從北門一路到西門都有燈組展出，第一階段亮燈，但有民眾透過網路論壇發文指出，台北國稅局附近的展出燈組，上面都印有簡體字，諷刺「兩岸是共同生活圈，一起玩抖音用簡體字」。台北市觀傳局6日回應，這次燈節共16城市參展，每個城市都會運用當地語言呈現燈組，民眾指稱的燈組來自上海，主要使用簡體字呈現燈謎，觀傳局尊重參展城市的藝術設計。

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有民眾在PTT發文表示，他日前晚間經過台北國稅局附近的展區，發現小燈籠上印著的都是簡體字，嘲諷「果然兩岸是共同生活圈，一起玩抖音用簡體字，未來文化大統一，指日可待」，也引發網友熱門討論。

對此，台北市觀傳局表示，「2024台北燈節」依往例設置友好燈區，今年共16城市響應，燈組皆由參展城市自行設計，展現其城市特色、人文風情，也會運用當地語言呈現，如大阪市燈組以日文及日文漢字呈現「快來了，萬博」以宣傳2025年日本國際博覽會將在大阪舉行、大邱市燈組以韓文寫下「西門市場」、上海市以簡體中文製作燈謎小燈籠等等，觀傳局原則上尊重參展城市的藝術設計。

觀傳局也說明，上海市今年以「VISIT SHANGHAI」作品參展，亦由其自行製造、船運到台北組裝，作品呈現上海風貌，也設計了200顆燈謎小燈籠與觀展民眾互動，並在每一顆燈籠加掛繁體中文，以便民眾辨讀猜謎。

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