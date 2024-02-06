馮語婷沒找人痛毆陳沂！狠酸動手就輸了　「我要優雅的氣死她」

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網友質疑陳沂挨揍，馮語婷可能是教唆施暴的主使者，她反駁這個說法，「在我觀念裡，網路講不過人家就動用現實，造謠抹黑帶風向就是輸家的表現，而陳沂把這類行為表現的淋漓盡致」，強調自己從去年8月遭到對方抹黑霸凌，選擇用詼諧的方式丟證據回擊，「暴力當然不對，語言霸凌也不對，陳沂培養出多少語言霸凌的產物，靠粉絲出征跟話語權讓人畏懼害怕」，根本不需要同情陳沂。
馮語婷表示自己不是聖母，無法假掰，過去曾被陳沂恐嚇無數次，不過，在網路上吵架要用高EQ、智慧反擊，動手雖能洩心頭之恨，但這是輸家的表現，間接撇清自己是真兇的指控，狠酸要看一個人的成功或失敗，就看她出事時，新聞下方的留言就知道了，「目前看來是歡聲雷動、舉國歡騰」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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