快訊／陳沂當街被痛毆！警方抓到現行犯　出手男子：以為是我網婆

馮語婷沒找人痛毆陳沂！狠酸動手就輸了　「我要優雅的氣死她」

▲「新一代女戰神」馮語婷否認教唆人毆打陳沂，表示自己要用高EQ優雅的方式氣死對方。（圖／馮語婷臉書）
▲「新一代女戰神」馮語婷否認教唆人毆打陳沂，表示自己要用高EQ優雅的方式氣死對方。（圖／馮語婷臉書）

記者江芷稜／綜合報導

知名網紅陳沂無故在街頭遭陌生男子痛毆，導致耳朵、臉部受傷，內心非常恐懼，她今（6）日在立委陪同下召開記者會譴責暴力，質疑是預謀性犯案，不過被問到幕後主使者可疑對象，卻表示樹敵太多，每個人都有可能，包括陪她開記者會的徐巧芯，前陣子與她在網路隔空交火的「新一代戰神」馮語婷主動撇清嫌疑，自認「會動手是輸家的表現」，自己會選擇高EQ的方式氣死陳沂。

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▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
陳沂因聲稱馮語婷不是真人，而是一對夫妻檔，鬧得雙方不愉快，馮語婷目前在泰國遊玩，卻因陳沂挨揍事件，收到許多私訊關心，詢問她關於此事的想法，她認為自己的態度很簡單，就是「她越要弄我，我就越要氣死她」，刻意做出與對方指控相反的事情，發業配、上新聞，「我覺得優雅的氣死對方才是高EQ的表現」。

▲馮語婷曬出哏圖嘲笑陳沂痛哭，表示她被打舉國歡騰。（圖／馮語婷FB）
▲馮語婷曬出哏圖嘲笑陳沂痛哭，表示她被打舉國歡騰。（圖／馮語婷FB）
網友質疑陳沂挨揍，馮語婷可能是教唆施暴的主使者，她反駁這個說法，「在我觀念裡，網路講不過人家就動用現實，造謠抹黑帶風向就是輸家的表現，而陳沂把這類行為表現的淋漓盡致」，強調自己從去年8月遭到對方抹黑霸凌，選擇用詼諧的方式丟證據回擊，「暴力當然不對，語言霸凌也不對，陳沂培養出多少語言霸凌的產物，靠粉絲出征跟話語權讓人畏懼害怕」，根本不需要同情陳沂。

▲馮語婷認為以幽默詼諧的反擊，才是高EQ的優雅方式。（圖／馮語婷FB）
▲馮語婷認為以幽默詼諧的反擊，才是高EQ的優雅方式。（圖／馮語婷FB）
馮語婷表示自己不是聖母，無法假掰，過去曾被陳沂恐嚇無數次，不過，在網路上吵架要用高EQ、智慧反擊，動手雖能洩心頭之恨，但這是輸家的表現，間接撇清自己是真兇的指控，狠酸要看一個人的成功或失敗，就看她出事時，新聞下方的留言就知道了，「目前看來是歡聲雷動、舉國歡騰」。


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