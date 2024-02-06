2024上半年桃花運排行曝！這星座自斷桃花　唐綺陽：讓人不敢靠近

快訊／陳沂當街遭痛毆「疑預謀犯案過程」曝　痛哭：他罵我三字經

▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，痛哭喊：「他罵我三字經。」（圖／記者陳明中攝影）
▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，痛哭喊：「他罵我三字經。」（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／台北報導

網紅陳沂昨（5）日傍晚在街頭被痛毆，沉寂一日後她今日現身召開記者會，陳沂情緒激動哽咽喊道：「講真話要承受暴力威脅，以後還有誰敢說真話，我強烈譴責暴力。」並還原挨打過程，質疑對方是預謀犯案：「他對我喊『幹X娘』直接往我頭上砸下去。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網紅陳沂挨揍。（圖／記者陳明中攝影）
▲網紅陳沂挨揍現身立法院。（圖／記者陳明中攝影）
陳沂在記者會上情緒非常激動：「身為被害者我心情非常激動、心臟瘋狂跳痛，我沒有辦法控制自己，不知道等下會不會哭！」她還原黃姓嫌犯犯案過程，提到對方假裝要跟她合照，確認她是陳沂後，下一秒就拿手機重擊她頭部：「我耳朵現在還有傷口，我一直往旁邊撤退，他一直用拳頭追上來，他對我喊『幹X娘』直接往我頭上砸下去。」

▲陳沂母女相擁大哭。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂母女相擁大哭。（圖／記者陳明中攝影）
陳沂感謝外國朋友見義勇為幫忙她，阻撓嫌犯繼續對她施暴：「如果不是那兩位見義勇為的外國朋友幫忙，我現在可能還在加護病房。」趁著外國朋友阻止對方的時候，陳沂跑到消防隊求救，對方卻在外面叫囂喊她：『黃怡君！』」

調閱住家監視器發現，陳沂說：「我們家監視器下午2點多有錄到詭異車輛徘徊，這是一個預謀犯案，他們埋伏在我家門口等我。」她害怕的說：「從昨晚到現在我真的無法睡覺，我本來不想聲張，害怕他們再對我做其他事情，怕大家說我炒新聞。」最後陳沂決定站出來譴責暴力，強調自己沒有做錯事情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「網紅陳沂遭痛毆」相關新聞。

快訊／陳沂被打首現身「傷勢全曝光」！她全程不發一語

陳沂和媽媽抱頭嚎啕大哭「我講真話沒有錯」　擔心家人曝光也遇害

陳沂家世太驚人！自爆繼母是「金馬影后」：我品種很特別

陳沂遭痛毆疑預謀犯案！兇手確認身分求合照　突動手不是認錯人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞