快訊／陳沂當街遭痛毆「疑預謀犯案過程」曝　痛哭：他罵我三字經

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陳沂感謝外國朋友見義勇為幫忙她，阻撓嫌犯繼續對她施暴：「如果不是那兩位見義勇為的外國朋友幫忙，我現在可能還在加護病房。」趁著外國朋友阻止對方的時候，陳沂跑到消防隊求救，對方卻在外面叫囂喊她：『黃怡君！』」
調閱住家監視器發現，陳沂說：「我們家監視器下午2點多有錄到詭異車輛徘徊，這是一個預謀犯案，他們埋伏在我家門口等我。」她害怕的說：「從昨晚到現在我真的無法睡覺，我本來不想聲張，害怕他們再對我做其他事情，怕大家說我炒新聞。」最後陳沂決定站出來譴責暴力，強調自己沒有做錯事情。
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