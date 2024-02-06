陳沂遭毆慘濺血「報警、驗傷過程」全曝光！怕仇家再上門動念離台

我是廣告 請繼續往下閱讀
她坦言原本不想公開遇襲事件，但媽媽不斷安撫她情緒、給予鼓勵：「她理性、冷靜跟我分析所有狀況，一直跟我說不用擔心不用怕，沒事的！她看起來是那麼的從容自在，結果今天她陪我去記者會，在旁邊眼淚突然潰堤！我才發現，她一直是那麼的脆弱、那麼的害怕，但為了我她必須堅強。」
看見媽媽在記者會上失控痛哭，陳沂心疼不已：「看著這樣的媽媽，我也忍不住破防了，失控在媒體前面大哭！媽媽從小教育我要說實話、勇敢表達自己的想法，她一直以我為榮，我卻讓她擔心了。」不甩外界罵聲，陳沂再度喊話：「那一刻，我深深感覺母親對我的愛，別人怎麼說，也就不那麼重要了！我沒有錯，不必為了別人的錯誤懲罰自己。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多「網紅陳沂遭痛毆」相關新聞。