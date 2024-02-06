快訊／陳沂當街被痛毆！警方抓到現行犯　出手男子：以為是我網婆

陳沂遭毆慘濺血「報警、驗傷過程」全曝光！怕仇家再上門動念離台

▲陳沂遭毆慘濺血，報警、驗傷過程全曝光，擔心仇家再上門曾動念離開台灣。（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂遭毆慘濺血，報警、驗傷過程全曝光，擔心仇家再上門曾動念離開台灣。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／綜合報導

「滋事型網紅」陳沂昨（5）日在家門口遇襲，遭黃姓嫌犯當街痛毆、飛踢今日她召開記者會還原始末，並於會後在臉書上曝光「報警、驗傷過程」，坦言因害怕仇家再上門，腦中動念搬家、出國離台的念頭。

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▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
▲網紅陳沂挨揍，開記者會還原「疑預謀犯案」全過程。（圖／記者陳明中攝影）
陳沂在臉書上還原遇襲後的過程，提到自己先在警局致電媽媽，要她注意出入安全：「昨天下午在家門口遇襲後，我在警局打給媽媽跟她說這件事，要她注意出入；媽媽著急著趕到現場，陪我做筆錄，去醫院驗傷。」因為擔心對方再次上門尋仇，陳沂在家中左思右想：「回家後我還是很害怕，腦中閃過各種可能，搬家啦、出國啦！也想著要壓新聞不聲張，不想成為輿論焦點。」

▲陳沂於記者會後在臉書發文，公開母女倆共渡難關過程。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂於記者會後在臉書發文，公開母女倆共渡難關過程。（圖／陳沂臉書）
她坦言原本不想公開遇襲事件，但媽媽不斷安撫她情緒、給予鼓勵：「她理性、冷靜跟我分析所有狀況，一直跟我說不用擔心不用怕，沒事的！她看起來是那麼的從容自在，結果今天她陪我去記者會，在旁邊眼淚突然潰堤！我才發現，她一直是那麼的脆弱、那麼的害怕，但為了我她必須堅強。」

看見媽媽在記者會上失控痛哭，陳沂心疼不已：「看著這樣的媽媽，我也忍不住破防了，失控在媒體前面大哭！媽媽從小教育我要說實話、勇敢表達自己的想法，她一直以我為榮，我卻讓她擔心了。」不甩外界罵聲，陳沂再度喊話：「那一刻，我深深感覺母親對我的愛，別人怎麼說，也就不那麼重要了！我沒有錯，不必為了別人的錯誤懲罰自己。」

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