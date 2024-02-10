腎臟病飲食注意！春節過年「別喝湯、少吃肉」　5招安心嗑美食　

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◼️要低磷：腎臟病容易有高血磷，會造成皮膚搔癢，也會影響骨骼與心血管系統，所以要避免高磷食物，例如湯、內臟、堅果（花生、瓜子、腰果等）、牛奶（起司、優酪乳等）、碳酸飲料、巧克力等，另全穀類食物如糙米、小麥製品等，其實磷離子也較高，不宜攝取太多。
◼️要低鉀：腎臟病會影響鉀離子排除，若血鉀偏高，必須控制飲食的鉀離子，建議避免湯、果汁、果乾、中藥、草藥等，烹調時則不用低鈉鹽，要使用傳統精鹽，且蔬菜應先用水燙煮再烹調，這可使鉀離子進入水中，不會吃進身體裡，而咖啡與茶因為都有鉀離子，所以也不適合喝太多。
◼️少蛋白：過多的蛋白質會造成腎臟負擔，所以要避免高蛋白飲食，像是蛋白粉、乳清蛋白等都不宜；至於奶蛋魚肉類，雖然是重要營養來源，但都含有蛋白質，仍應避免攝取過多。
◼️水喝夠：建議每日喝水量1500~2000c.c.以上，如有發燒、腹瀉、運動等水分流失狀況，則應攝取更多，但注意若有水腫、心臟疾病等，要衡量飲水量以免加重症狀。
◼️控制血壓與血糖：腎臟病友常合併有高血壓、糖尿病等，血壓與血糖若沒有控制好，也會使腎功能惡化，應依照醫師囑咐服藥，並定期量測血壓與血糖；此外，病友也不適合使用中藥、草藥、止痛藥或其他成藥，並應避免非必要保健食品。
對於洗腎患者，曾柏榮則提醒，一樣要注意飲食中的磷離子與鉀離子，但要改為高蛋白飲食，其中豆類、奶類、內臟類等，因有磷離子的考量，不適合多吃，肉、魚、蛋白是較適合的來源；至於飲水，也需要限制，以免體重增加過多，洗腎時就得脫出較多的水，容易不舒服。
曾柏榮強調，面對春節聚餐各種美食誘惑，腎友仍得斤斤計較，才可維持住腎功能，享用佳餚之餘也能維護健康。