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腎臟病飲食注意！春節過年「別喝湯、少吃肉」　5招安心嗑美食　

▲春節面對各式美食，醫師提醒尚未洗腎的腎臟病患者，應避免喝湯、少吃肉、水喝夠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春節面對各式美食，醫師提醒尚未洗腎的腎臟病患者，應避免喝湯、少吃肉、水喝夠。（圖／記者蕭涵云攝）

家庭消費中心／綜合報導

根據台灣腎臟醫學會估計，國內腎臟病人口可能超過270萬人，洗腎人口更已超過9萬人。在年節中面對各種美食，腎友該如何吃，相信家人也傷腦筋，對此國泰醫院腎臟內科主治醫師曾柏榮提供尚未洗腎者5大建議，包括避免喝湯、少吃肉、水喝足等，洗腎病人則應多補充適合的蛋白質並限制飲水，才能健康過好年。

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針對尚未洗腎者的春節飲食，曾柏榮提出5大建議如下：

◼️要低磷：腎臟病容易有高血磷，會造成皮膚搔癢，也會影響骨骼與心血管系統，所以要避免高磷食物，例如湯、內臟、堅果（花生、瓜子、腰果等）、牛奶（起司、優酪乳等）、碳酸飲料、巧克力等，另全穀類食物如糙米、小麥製品等，其實磷離子也較高，不宜攝取太多。

▲膳馨外帶年菜有六道菜色，這道福祿四寶土雞湯作工繁複，在雞肚中填入四神中藥材，燉出的雞湯溫潤鮮美，（圖／記者金武鳳攝，2024.1.5)
▲腎臟病患者要避免高磷食物，例如湯、內臟。（圖／NOWnews資料照片)
◼️要低鉀：腎臟病會影響鉀離子排除，若血鉀偏高，必須控制飲食的鉀離子，建議避免湯、果汁、果乾、中藥、草藥等，烹調時則不用低鈉鹽，要使用傳統精鹽，且蔬菜應先用水燙煮再烹調，這可使鉀離子進入水中，不會吃進身體裡，而咖啡與茶因為都有鉀離子，所以也不適合喝太多。

◼️少蛋白：過多的蛋白質會造成腎臟負擔，所以要避免高蛋白飲食，像是蛋白粉、乳清蛋白等都不宜；至於奶蛋魚肉類，雖然是重要營養來源，但都含有蛋白質，仍應避免攝取過多。

▲阿秋餐飲旗下三家店，依往例推出10人份6800元起的常溫外帶年菜套組，此為常溫年菜套組中的鮑魚煨鵝掌。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.12)
▲過多的蛋白質會造成腎臟負擔。（圖／NOWnews資料照片)
◼️水喝夠：建議每日喝水量1500~2000c.c.以上，如有發燒、腹瀉、運動等水分流失狀況，則應攝取更多，但注意若有水腫、心臟疾病等，要衡量飲水量以免加重症狀。

◼️控制血壓與血糖：腎臟病友常合併有高血壓、糖尿病等，血壓與血糖若沒有控制好，也會使腎功能惡化，應依照醫師囑咐服藥，並定期量測血壓與血糖；此外，病友也不適合使用中藥、草藥、止痛藥或其他成藥，並應避免非必要保健食品。

對於洗腎患者，曾柏榮則提醒，一樣要注意飲食中的磷離子與鉀離子，但要改為高蛋白飲食，其中豆類、奶類、內臟類等，因有磷離子的考量，不適合多吃，肉、魚、蛋白是較適合的來源；至於飲水，也需要限制，以免體重增加過多，洗腎時就得脫出較多的水，容易不舒服。

曾柏榮強調，面對春節聚餐各種美食誘惑，腎友仍得斤斤計較，才可維持住腎功能，享用佳餚之餘也能維護健康。

▲量血壓、血壓計。（圖／取自Unsplash）
▲腎臟病患者應定期量測血壓。（圖／取自Unsplash）

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