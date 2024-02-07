封關前！美元回落、日圓升回147 新台幣早盤一度升破31.3元
農曆年前最後一個交易，在美元指數回落，日圓兌美元回升至147價位，新台幣兌美元今（7）日早盤一度升破31.3元，來到31.289元，升值4.9分，目前在31.33元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國強勁的經濟數據及聯準會「鷹」派言論，導致降息預期不斷被推遲，美國聯準會多位官員將於本周發表談話，市場靜待利率相關資訊，以評估今年可能的降息步伐。不過，有「鷹后」之稱的梅斯特克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特就談到，若美國經濟表現符合預期，可能為降息敞開大門，只是她也表示，在通膨持續存在不確定性的情況下，還沒準備好提供放寬政策的時機。
不過，美元指數近日衝高後，隨著美債殖利率回落至104.1附近，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓兌美元回升至147價位，今日早盤一度來到147.73附近，韓元也一度回升至1321.9兌1美元，離岸人民幣兌美元在7.1944至7.2022遊走。
至於新台幣兌美元今日是農曆年前最後交易日，早盤以31.32元、升值1.8分開出，在美元轉弱及新台幣資金需求推升下，新台幣進一步升破31.3元，一度來到31.289元，升值4.9分，目前在31.33元震盪整理。