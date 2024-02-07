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春節前夕視察雙鐵、客運疏運　王國材：皆加開班次緩解返鄉人潮

▲交通部長王國材今（7）日視察台鐵、高鐵、國道客運春節疏運情形。（圖／記者陳明中攝）
▲交通部長王國材今（7）日視察台鐵、高鐵、國道客運春節疏運情形。（圖／記者陳明中攝）

記者李琦瑋／台北報導

農曆春節連假明天展開，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部長王國材等人今（7）日到台北車站，視察113年春節連假台鐵、高鐵及國道客運疏運辦理情形，王國材指出，雙鐵、國道客運皆加開班次，緩解春節返鄉人潮，公路局也對蘇花路廊、台9線祭出道路管制措施，禁止21公噸以上大貨車通行，把路肩讓給客運先通行。

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王國材今天聽完雙鐵、公路疏運報告後表示，雙鐵、國道客運在春節連假期間，皆已加開班次，用最大的人力、車輛，緩解返鄉人潮；公路局在省道部分，也在春節連假期間，針對台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）祭出道路管制措施，部分時段禁止21公噸以上大貨車（含砂石車）通行，把路肩空間讓給客運先行，也會以CMS標誌，告知風景區、省道資訊；另外，上週已召開會議，請各單位落實車輛安全檢查，也要求場站休息區定期清消，確保所有用路人得到最好服務；最後呼籲民眾在春節連假多多利用公路局1968　APP，查看國道路況，以及公路局的幸福公路APP，查看省道路況。

今年春節連假疏運期間自2月6日至2月15日，共計10天。針對春節運量情形，台鐵公司總經理馮輝昇指出，預估今天中午起因通勤、返鄉人潮，將出現節前疏運高峰，11日至13日（初二至初四）為春節旅遊人潮尖峰，13日、14日（初四、初五）為返鄉人潮尖峰，預估12日、初三將出現節後疏運高峰，全線單日載客數將達81.7萬。

至於疏運措施，馮輝昇說，全線將加開256班列車，運能較平日增加6.5%，其中西線110列次、東線132列次、南迴線14列次。節前會強化行車安全及車輛妥善率、疏運期間成立應變小組、遇事故也有緊急應變措施、並確保票務運作順暢。

高鐵公司營運資深副總陸衛東表示，高鐵在疏運期間，維持提供自由座，共增開461班次列車，包括南下246班、北上215班，共提供183.2萬個座位數，較平日疏運增加29%。

陸衛東分析，今天中午起至9日（除夕）午後，為南下返鄉需求高峰；初一、初二南下／北上日間雙向需求均有高峰；初三、初四以雙向探親訪友、出遊人潮，及部分北上返回居住／工作地之需求為主；初五、初六以收假北上人潮為主。

陸衛東說，今、明兩天南下夜間列車延後收班車次共6班次；13、14日北上夜間列車延後收班車次共6班次；將依據現場旅客人潮狀況，分派各站控管自由坐上車人數，機動調派車站自由坐上車人數。

公路局長陳文瑞表示，春節期間，台9線蘇花路廊為銜接國5往花東主要道路、台61線鳳鼻至竹南多為平面路口、台61線中彰大橋受施工影響等等，成為易壅塞路段，公路局已分別祭出匝道調整儀控秒數、匝道管制、時段性進行大貨車、階段性開放大客車行駛路肩、車道漸變措施等因應。

陳文瑞預估省道車潮將集中於初一至初四，將觀測周邊停車率、節點車流監控及管制、警力交通疏導及加強取締、路況資訊交換、發布CMS資訊等。

針對國道客運狀況，陳文瑞說，西部預計開行5322班、提供18萬個座位；東部開行1375班、提供4.3萬個座位。截至2月5日中午12點，全線國道客運預售票已販售8萬6076張，約佔15.6%，民眾亦可現場購票，約佔3~4成。

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