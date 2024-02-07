準新人好運爆棚　北市上班族情侶檔刮中100萬元

台灣彩券公司春節限量「2000萬超級紅包」持續傳出有人中獎好消息，其中更有一對即將結婚的情侶檔，下班後先去夜市玩遊戲，想替婚禮跟賓客互動的遊戲找靈感，結果發現準新娘的手氣特別好，不論玩那種遊戲都一直中獎，於是決定去彩券行買刮刮樂，並在店員推薦下，買了1張「2000萬超級紅包」，結果刮中100萬元後互看，隨後急忙離開，隔天男生才到店裡分享喜悅，還說「真的結婚前運氣會特別好」。
記者顏真真／台北報導
今年台彩新春限量的刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元，統計至2月6日，已刮出1個2000萬元、122個100萬元，貳獎200萬元+賓士休旅車還沒被刮出。
不過，台彩今日透露，在台北市就有一對即將結婚的情侶檔準新人，幸運刮中百萬元，而被刮出百萬大獎的是位在台北市南京西路的「京贊彩券行」。
彩券行代理人許小姐也開心分享，中獎情侶日前決定步入禮堂，最近都在忙著籌備婚禮，當天下班後兩人去夜市玩遊戲，想替婚禮跟賓客互動的遊戲找靈感，發現準新娘的手氣特別好，不論玩那種遊戲都一直中獎，於是決定去彩券行買刮刮樂，在店員推薦下買了一張「2000萬超級紅包」。
沒想到，兩人刮開第一眼就覺得應該是刮中100萬元，兩人還互看彼此不敢相信，女生還說要帶回家確認就急忙離開彩券行，隔日男生才很開心地到店裡分享這份喜悅，並表示真的結婚前運氣會特別好，打算這筆獎金就剛好做為結婚籌備的基金。