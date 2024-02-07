挑尾數8號刮中百萬 台中孝順女現場大喊「我好像中大的了」
台灣彩券公司新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，目前被刮出1個頭獎2000萬元及122個100萬元，其中位在台中市有名睡眼惺忪出門吃飯的年輕女子，看到有彩券行就進店看看，而且沒多想就直接說要尾數8號的「2000萬超級紅包」1張，結果一刮大喊「我好像中大的！我好像中大獎了」，真的刮中100萬元。
記者顏真真／台北報導
根據台彩統計，今年新春限量的「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元，統計至2月6日，已刮出1個2000萬元、122個100萬元，貳獎200萬元+賓士休旅車還沒被刮出。
台彩今日也透露，位在台中市中華路一段的「金富彩券行」最近也被刮出百萬大獎。根據彩券行店員陳小姐描述，幸運刮中100萬元的是一名睡眼惺忪出門吃飯的年輕女子，路上看到有彩券行就進店看看，站在櫃檯前也沒多想直接就說要尾數8號的「2000萬超級紅包」1張，才剛開始刮就忽然大喊：「我好像中大的！我好像中大獎了」。
後來，店員也幫忙確認，結果這名年輕女子真的中了100萬元，還興奮的說：「我才剛睡醒以為自己眼花看錯，沒想到真的是刮中100萬元，終於可以幫媽媽減輕債務壓力，太棒了」。
店員陳小姐則透露，前幾天才趁著立春，特地幫店裡的招財彌勒佛擦個澡，邊擦還邊唸到，趕快幫店裡刮到大獎，想不到真的隔天就應驗了。