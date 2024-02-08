玩到創金氏紀錄！擁數十萬粉絲 88歲翁成「最年長B站遊戲網紅」
現代3C產品越來越發達，各款影視遊戲、遊戲機不斷推陳出新，搶佔這塊日益壯大的市場大餅。不過打遊戲可不是年輕人的專利，中國四川有1位高齡88歲的爺爺，最近獲得金氏世界紀錄認證為「最年長B站遊戲網紅（博主）」，他在Bilibili的帳號「骨灰級遊戲玩家-楊老頭」就有近30萬的粉絲關注。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這位老翁名叫楊炳林，家鄉在中國福建福州，早年在四川川南油氣鑽井從事科研工程工作，1996年退休後，因為賦閒時間變多，他開始對遊戲產生興趣，從一些簡單的小遊戲，如俄羅斯方塊開始，後來玩到冒險類、戰鬥類、推理類遊戲，通通難不倒他，20多年來，光遊戲光碟他就有500多片，市面上主流的主機遊戲他幾乎全都玩過。
隨著楊炳林的「遊戲之旅」越來越精彩，家裡的設備也越來越高級，從初代的PS 1到X-BOX 360、近2年的PS5等等，楊炳林全都有購入，家中還設有專門的電競座位，每天會玩個3小時，實力絲毫不比年輕人遜色，他也相信適當的遊戲有助防止腦部退化。
4年前，楊炳林開始在中國影音平台「Bilibili」（簡稱B站）分享自己玩遊戲的影片，幾年下來吸引不少粉絲，還被粉絲們稱為「遊戲爺爺」，逐漸累積知名度，隨著近日獲得金氏世界紀錄，再度引來不少關注。
不過，楊炳林玩遊戲也是有原則的，過去20多年，每天下午3點到6點是他的遊戲時間，還會很系統化的整理出所有通關的技巧和心得筆記。楊炳林認為，遊戲有時能啟發更多靈感，有時也能學習應用到生活和事業中，希望大家玩遊戲時，都能真正享受、體驗遊戲裡好的東西；但他也不忘叮囑，一定要把本職工作做好後，再玩遊戲，切勿本末倒置。