聽鸚鵡的話！台東中年男只挑剩的刮刮樂 沒想到幸運刮中百萬元
台灣彩券公司今（2024）年新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，並持續傳出有人中大獎的好消息，其中位在台東市有一名中年男性，是先跟彩券行飼養的鸚鵡在門口玩了一會，之後 指定要買其他客人挑剩的刮刮樂，一口氣連買6張「2000萬超級紅包」，沒想到真的刮中100萬元，並開心直喊「是你店門口鸚鵡給我的靈感」，還要包紅包給鸚鵡。
記者顏真真／台北報導
今年新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」。共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元。根據台灣彩券公司統計2月7日止，已刮出1個2000萬元頭獎、125個100萬元，、貳獎「200萬元+賓士休旅車」還沒人刮中。
台灣彩券公司今日也透露，位在台東縣台東市更生路的「金吉利彩券行」，就有一名中年男性幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元。根據彩券行代理人范先生表示，這位幸運兒先是跟店裡飼養的鸚鵡在門口玩了一會，接著一進店就指定要買其他客人挑剩的刮刮樂，他認為選剩的比較容易中，一口氣連買6張「2000萬超級紅包」。
沒想到，他真的刮中100萬元，興奮的要包紅包給鸚鵡，請店家買瓜子好好招待鸚鵡，中獎人更開心直喊：「是你店門口鸚鵡給我的靈感！」