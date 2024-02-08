藍委示警兩友邦不穩台恐成國際孤兒　外交部歡迎瓜地馬拉重申邦誼

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江啟臣指出，蔡政府執政迄今，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、諾魯斷交，「退群率高達45.5%」。而斷交國中與巴拿馬、多明尼加有超過1億美元的經貿往來，但我國對瓜地馬拉輸出有近2億美元、輸入也有1.3億美元，仍屬最高。
江啟臣提及，瓜國人口數達1798萬人，僅次於先前斷交的布吉納法索，GDP為1855億美元，則僅次於先前斷交的多明尼加2550億美；而瓜國更是在現存的12個邦交國中，人口數最多，GDP最高，也是我輸出金額最高的國家，不論是過去或現在，都佔有相當重要的地位，甚至可說是目前最大的邦交國。
江啟臣示警，過去蔡政府側重與「理念相近國家」之實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立「民主同盟」，但面對中國大陸的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認中華民國主權，在國際上能為發聲的邦交國，試圖壓縮我國際空間與聲量，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當邦交國只剩個位數時，恐會成為國際上的「外交孤兒」，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。
他最後呼籲，外交無假期，執政者千萬不能讓中華民國消失於國際社會之中，也要善盡區域穩定的國際責任。
瓜地馬拉外交部近日發出聲明，重申瓜國與台灣有著89年的歷史與兄弟關係，瓜國政府重申，此後將致力於持續加強與中華民國（台灣）的外交關係、合作與友誼。
我國外交部則回應，對於瓜地馬拉外交部重申與中華民國（台灣）邦誼堅實的立場表示歡迎，並期待台瓜兩國持續在自由、民主等共享價值及長期友好合作的基礎上，深化各層面的合作與交流，共創兩國人民最大福祉。