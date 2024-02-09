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壞掉的「招財貓」突然出拳！新北泰山女上班族刮中百萬大獎

▲這次刮中百萬大獎的是新北市泰山的一位女上班族，原來在她刮中之前，店裡原本故障不會招手的招財貓公仔，突然出拳招手起來，讓大家直呼原來是吉兆！（示意圖／記者林調遜攝）
▲這次刮中百萬大獎的是新北市泰山的一位女上班族，原來在她刮中之前，店裡原本故障不會招手的招財貓公仔，突然出拳招手起來，讓大家直呼原來是吉兆！（示意圖／記者林調遜攝）

記者許家禎／台北報導

台灣彩券公司今（2024）年新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」出現首個「200萬元加賓士休旅車」羨煞旁人，不過還有9個200萬元+賓士休旅車等著大家帶回家，另外還有7個頭獎2,000萬元與數百個100萬元！這次刮中百萬大獎的是新北市泰山的一位女上班族，原來在她刮中之前，店裡原本故障不會招手的招財貓公仔，突然出拳招手起來，讓大家直呼原來是吉兆！

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今年新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1,000個100萬元。據台灣彩券公司統計至2月8日，已刮出1個2,000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、128個100萬元。

這次幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元是位女性上班族，根據新北泰山全興路上的「鴻百彩券行」店員表示，這位客人平常就喜歡來店裡玩刮刮樂，專挑刮刮樂的頭、尾號碼購買，當天購買「2000萬超級紅包」的1號與18號，先刮了18號那張就驚喜發現中了100萬元！

店員突然想起店裡原本擺了一隻故障不會招手的招財貓公仔，就在刮出大獎的前兩天招財貓公仔竟然開始招手了起來，讓葉小姐驚喜直呼：「原來這是中大獎的前兆！」


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