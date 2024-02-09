唯一開放參觀「潮州鐵道園區」 初一紅包抽獎拿iPhone15
隨著春節年假到來，南部地區鐵路輸運也繁忙起來，尤其臺鐵南部地區最大的調車場：潮州車輛基地/潮州機廠，更是從二個多月前就開始春運整備工作，而緊臨潮州機廠，也是全臺唯一開放遊客參觀的「潮州鐵道園區」，正是臺鐵公司南區走春首選，自大年初一開始，只要入園即可憑發票參加紅包抽獎，有iPhone15、電冰箱、智慧電視、洗衣機等家電好禮。
記者許家禎／台北報導
臺鐵指出，臺鐵南部地區最大的調車場：潮州車輛基地/潮州機廠，從二個多月前就開始春運整備工作，臺鐵公司營運安全處及南區營運處安全科多次派員實地檢查，使機務單位落實各項標準作業程序及檢修作業，確保行車安全；此外也備有充足的預備編組，隨時待命以備不時之需。
位在南台灣緊臨潮州機廠，也是全臺唯一開放遊客參觀的「潮州鐵道園區」，正是臺鐵公司南區走春首選。為了回饋支持熱愛臺鐵的民眾粉絲，潮州鐵道園區今年特別推出園區春節不打烊活動，園區再次換裝、擴大美食區、增加遊園小火車、「好運龍上車」裝置藝術、可愛動物區等。
臺鐵表示，自大年初一開始，只要入園即可憑發票參加紅包抽獎，有iPhone15、電冰箱、智慧電視、洗衣機等家電好禮。另推出「潮州鐵道園區」新春超值套票，只要團體預約，就能享入園、潮州機廠導覽、遊樂設施、美食餐飲抵用券及鐵製便當套餐，限時限額的380元一票玩到底的優惠，並且春節期間有全日無休的導覽服務，歡迎大小朋友走春到潮州，一起感受鐵道文化的魅力，來趟特別的鐵道小旅行，喜迎龍年到來。