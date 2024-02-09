李毓芬拜年近照「正到像AI」 38歲沒修圖真面目曝光
38歲女神李毓芬從偶像女團Dream Girls出道，代表作有Solo單曲〈是我不夠好〉、電視劇《愛上兩個我》 ，2018年團體解散後便在台灣銷聲匿跡，轉往中國大陸發展，2022年突然又進軍國際，發表新歌〈再見公主〉並參加倫敦時裝週，IG粉絲數爆增超過800萬。李毓芬昨（8）日小年夜曝光近照和新計畫，以及沒修圖影片，網友直呼：「美到像AI...」
記者楊穎軒／綜合報導
李毓芬今年受首度更新IG，放上一系列喜氣洋洋、帶有中國風的龍年時尚照，向大家拜年，同時宣布好消息：「新年之後，很興奮與期待已久的新歌即將問世，這是特別要獻給所有最支持我的你們。也請你們做好準備～2024年與我一同環遊世界！讓我們一起期待與創造～傳奇的2024！」
側拍影片中，奔向40歲大關的李毓芬，洋娃娃臉蛋、纖瘦體態維持得當，相當凍齡，貼文一發布，大批網友爭相留言：「快重出江湖吧姐，想妳了」、「美得讓人難以忘懷」、「照片充滿了藝術的氣息，每一幀都如同一幅精美的畫作」、「青春永駐」！
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