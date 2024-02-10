壓歲錢怎麼包？新加坡華人最愛尾數「8」 只要單身都能爽領紅包
農曆新年的到來除了和親友相聚，最讓人開心的莫過於走春領紅包的時刻，而對新加坡華人來說，只要是「非已婚人士」不論年齡多大，都能夠繼續領紅包，而這些紅包金額則往往是看看輩份來決定行情的。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《獅城新聞》報導，新加坡華人每到過年期間會準備紅包給親戚們，不過包紅包的習俗往往只是討個喜氣，尤其是對發給晚輩的紅包，大家都有共識金額會選擇吉利的數字，例如要發給非直系親屬晚輩如侄兒侄女或是朋友小孩，紅包會有新幣6元或8元，相當於新台幣140元至180元。
而發給長輩的紅包則通常更加慎重，行情也不像包給晚輩那樣簡單。報導指出，新加坡華人平常的紅包會放入尾數是「8」或其他雙數的鈔票，祝福對方「八方吉利」好財運，而與數字「4」相關的金額則會因為不吉利的諧音而被避免。
此外，如果是包給父母、祖父母和岳父母等長輩，金額則普遍介於新幣288至888元之間，相當於新台幣6700元至2萬元，包給另一半則普遍介於新幣288至588元之間；至於同齡的兄弟姐妹則會依據「是否有工作」來決定金額大小，而只要是非婚人士都能拿到落在新幣58至288元之間的紅包，相當於新台幣1350元至6700元之間。