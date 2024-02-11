愛棒球的餃子！前三商虎強打者陳正中　23年前退休原因首度曝光

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提到回到家鄉開餃子館，陳正中提到，其實這都是緣分，剛好職棒部分，自己打擊其實還算可以打，球團邀請之下，轉戰金剛隊，擔任教練，之後退下球員、教練身分，為了家人，選擇接下家中餃子館生意，這一做就是超過23年的時間。
打棒球的契機、洪總是學長
提到自己當初打棒球的契機，陳正中是打手球出身，但教練看到他有棒球天份，因此他也從鼓山國小開始打球，並一路打到職棒，洪一中跟陳正中哥哥是同屆，他是剛好小一屆，但兩人都有緣分。
「當時我住鳳山，家中搬到高雄，就開始讀鼓山國小，剛好有老師引薦，就去打棒球，5年級開始先是撿球，結果六年級就打到第一名，並且打到冠軍，代表台灣先到菲律賓，之後再到威廉波特打冠軍。」他說。
美和中學再跟洪總聚首、楊清瓏照顧學弟
陳正中到了美和中學，有洪一中、楊清瓏、趙士強、陳進財等學長很照顧學弟，他也感受到棒球的傳承，陳正中青棒，當兵畢業後就去合庫發展，他還記得受到總教練方水泉邀請，到合庫延續棒球路。
林信彰帶兵又帶心幫助陳正中進入三商虎
中職草創時期，球隊要拿到業餘冠軍才能進軍中職，三商虎就是拿到冠軍，陳正中也擔任中心棒次，並且跟鷹俠、康雷、哥雅這些洋砲都有很好的交情。
「我們上半季就奪冠，可惜最後沒能拿到總冠軍，我記得林信彰教練過去在世界盃就對球員很信任，因此他邀請下，我也前往三商打球。」
陳正中當時跟林振賢等球員都有很好表現，但他自己認為選手生命也不夠長，「若是無法發揮，我就想說換個跑道。」前往台中媚登峰金剛。
陳正中還能打，但需要教練只好幫忙
原本陳正中到金剛是要繼續當球員，但台灣大聯盟球員不少，也需要有人幫忙帶領，他也因緣際會下擔任打擊教練，但他的長打實力依舊很有威力，甚至不輸外國洋將。
「當時有許銘傑、謝佳賢、丘昌榮等，也有到西武獅隊參加春訓，西武隊也很早就鎖定許銘傑，在熱身賽的牛棚，東尾修監督也抽空來看他。」他說。
為了家人、搭最晚班機趕回高雄
過去在高鐵還沒有興建的狀況，搭飛機會是球員選擇最快「回鄉」的方式，陳正中不惜趕到家中，比賽結束，也會特地搭最晚的班機，趕回到高雄看家人，提到自己退役的狀況，也是為了家人才做出決定。
「我剛好有兩位小孩，剛好是男生、女生，原本也想讓男生打棒球，但剛好所在的學校沒有棒球隊，所以就順其自然。」他說。
經營餃子館大不易、採買、嘗試都很生疏
陳正中剛好家中也是經營餃子館，他因緣際會下，也接了家中生意，他說：「一開始接下來真的很辛苦，我也去考了丙級廚師證照，但要學習採買、挑選食材等，花了很多時間。」
一直到第三年才可能比較穩定，畢竟很多食材要很多時間研究，「剛開始去摸索，花了很多時間，沒有客人也很失望。」
但畢竟是家中招牌料理，他要把「北方口味」傳承下去，不用特別沾醬油，就很有味道。
冬天限定、夏天限定水餃 新鮮又美味
此外，陳正中跟妻子也花了很多時間了解各種食材的搭配，例如夏天、冬天的食材不同，陳正中就想到用干貝、茴香、竹筍、韭菜等，還有招牌的牛肉水餃，製做出各式各樣的口味，讓客人「一吃上癮」。
「冬天是芹菜、茴香還有蕓豆等，都很特別，」陳正中還有特別熬煮牛肉湯，讓客人可以完整吃到食材風味，還有加上老闆的愛心。
陳正中提到，過去職棒在高雄開打，各隊管理都還會打電話叫水餃，連兄弟「恰恰」彭政閔、統一獅「標哥」都吃過，不少選手也一試成主顧，特地到店內用餐。
重量訓練等因傷影響職棒生涯、希望未來高雄還有新球場
陳正中提到，當初生涯中斷，最主要是腰部受傷，「缺乏運動科學知識，還有重量訓練的知識，所以受傷，在球季中就撐不住。」
回到棒球本行，陳正中看到有更多企業投入職棒經營，他說：「我希望未來球隊都能有建立自己的球場，跟日職等球隊一樣，若球場是自己的，企業也特別會愛護，我也希望未來不管是台鋼雄鷹等球隊也好，可以有自己的主場。」
採訪後記：
陳大哥與妻子感情很好，兩人專心經營店內生意，不但把餃子生意做得有聲有色，從手臂中的「陳正中」三個字的刺青，妻子說：「這是前男友的名字」，雖然以笑容帶過，但可以感受到夫妻間感情融洽，陳大哥也展示他從小到大的棒球生涯照片，其中他跟王貞治的合照，也是很難得的照片。
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