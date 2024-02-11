羊骨占卜龍年好運勢！蒙藏文化館初三開館　展各式財神、抽福袋

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蒙藏文化中心指出，《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展展出西藏神聖美好的噶烏（佛盒）、唐卡（卷軸畫）、財神及具有吉祥寓意的雪獅、孔雀、金翅鳥等吉祥文物，姿態生動富有藝術價值，祝福觀眾新的一年健康無礙、智慧充滿、財富無虞、生活順遂及好運連連源源不絕。
蒙藏文化中心提到，該中心一樓入口兩側的互動區設有財源滾滾來的聚寶招財樹，以及一秒華麗變身為蒙藏帥哥美女的魔幻穿衣鏡等科技互動，觀眾可在遊戲互動中，輕鬆認識蒙藏的吉祥文物，進而尊重欣賞不同族群文化信仰。
蒙藏文化中心指出，「蒙藏生活藝術之美」展區展示蒙藏人士特殊節慶的隆重裝飾，有硨磲、珊瑚、瑪瑙、綠松石、珍珠及天珠等項飾、手飾、耳環及隨身配飾，充滿濃烈的蒙藏風情；來自蒙古10多種原礦石，以及貌似肉形石的巴林石，外型鮮嫩肥美，令人聯想到團圓飯桌上的美味佳餚。此外，還展出蒙古迎新年生活實景，包括蒙古包、勒勒車及生活家具，一旁矮桌上的沙蓋羊骨，蒙古人過新年時會用來占卜，歡迎觀眾來試試龍年的好運勢。
蒙藏文化中心表示，此次展出特別徵集5位台灣與不丹知名當代藝術家的作品，以龍、財神錢幣等為主題，加入吉祥意涵的西藏符號、諧音以吉祥寓意的老虎與蝴蝶等元素，創作色彩豐富多變的藝術作品，向觀眾傳達祝福與好運。過年走春好去處，新春期間歡迎大家到蒙藏文化館欣賞具有美好意涵的財神、吉祥文物及玲瑯滿目的珠寶配飾，相信新的一年一定「好運龍來」。
《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展
展期：即日起至5月19日（週二至週日9:00-17:00，週一及除夕至初二休館）
預約申請：個人參觀無需預約。10人以上團體參觀如需導覽解說，請至文化部藝文活動平台網站申請。
地點：蒙藏文化館（台北市大安區青田街8巷3號）
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