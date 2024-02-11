初二出遊、回娘家！國道地雷路段搶先看　國5恐塞車整天到深夜

羊骨占卜龍年好運勢！蒙藏文化館初三開館　展各式財神、抽福袋

▲文化部蒙藏文化館明（12）日、初三開館迎新春，展出《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展。（圖／文化部提供）
▲文化部蒙藏文化館明（12）日、初三開館迎新春，展出《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化部蒙藏文化館明（12）日、初三開館迎新春，截至5月19日展出《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展，包括各式財神及吉祥文物、蒙古迎新年生活等主題，還能抽新春福袋、體驗蒙古人「沙蓋占卜」，測出龍年運勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部蒙藏文化中心表示， 2月12日蒙藏文化館將舉辦《新春好運福袋》限量抽獎，當日前50位到館參觀的民眾，就有機會抽中充滿蒙藏特色的新春福袋，限量15名。2月12日至2月24日（初三至元宵）期間還推出「新春占好運」活動，體驗蒙古人新年娛樂活動「沙蓋占卜」測你的新年運勢，只要將沙蓋卜卦結果拍照上傳臉書、完成打卡及標註好友，即可獲贈精美禮物，每日限量5份。

▲文化部蒙藏文化館展出大白傘蓋佛母唐卡及佛像。（圖／文化部提供）
▲文化部蒙藏文化館展出大白傘蓋佛母唐卡及佛像。（圖／文化部提供）
蒙藏文化中心指出，《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展展出西藏神聖美好的噶烏（佛盒）、唐卡（卷軸畫）、財神及具有吉祥寓意的雪獅、孔雀、金翅鳥等吉祥文物，姿態生動富有藝術價值，祝福觀眾新的一年健康無礙、智慧充滿、財富無虞、生活順遂及好運連連源源不絕。

蒙藏文化中心提到，該中心一樓入口兩側的互動區設有財源滾滾來的聚寶招財樹，以及一秒華麗變身為蒙藏帥哥美女的魔幻穿衣鏡等科技互動，觀眾可在遊戲互動中，輕鬆認識蒙藏的吉祥文物，進而尊重欣賞不同族群文化信仰。

蒙藏文化中心指出，「蒙藏生活藝術之美」展區展示蒙藏人士特殊節慶的隆重裝飾，有硨磲、珊瑚、瑪瑙、綠松石、珍珠及天珠等項飾、手飾、耳環及隨身配飾，充滿濃烈的蒙藏風情；來自蒙古10多種原礦石，以及貌似肉形石的巴林石，外型鮮嫩肥美，令人聯想到團圓飯桌上的美味佳餚。此外，還展出蒙古迎新年生活實景，包括蒙古包、勒勒車及生活家具，一旁矮桌上的沙蓋羊骨，蒙古人過新年時會用來占卜，歡迎觀眾來試試龍年的好運勢。

蒙藏文化中心表示，此次展出特別徵集5位台灣與不丹知名當代藝術家的作品，以龍、財神錢幣等為主題，加入吉祥意涵的西藏符號、諧音以吉祥寓意的老虎與蝴蝶等元素，創作色彩豐富多變的藝術作品，向觀眾傳達祝福與好運。過年走春好去處，新春期間歡迎大家到蒙藏文化館欣賞具有美好意涵的財神、吉祥文物及玲瑯滿目的珠寶配飾，相信新的一年一定「好運龍來」。

《好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美》特展

展期即日起至5月19日（週二至週日9:00-17:00，週一及除夕至初二休館）

預約申請：個人參觀無需預約。10人以上團體參觀如需導覽解說，請至文化部藝文活動平台網站申請

地點：蒙藏文化館（台北市大安區青田街8巷3號）

更多「龍年走春攻略」相關新聞。

龍年走春來這裡！動物園、兒童樂園　10大文教場館春節活動一次看

走春到美濃！「美濃客家文物館」新春活動超精采

龍年走春首選高雄　市區遊程大公開　美食美景全滿足

過年走春去拜拜！「宮廟4禁忌」衰神上身　舊錢母、發財金別亂丟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞