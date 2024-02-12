民怨之首「噪音車」　中市去年開罰逾525萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局指出，去年一月起車輛噪音陳情案件數逐月攀升，最高單月達127件，自市府全面展開靜城專案後，民眾陳情狀況逐漸趨緩，陳情案件數下降改善成效36%(平均每月約80件)，但仍有噪音車輛陳情案件，主要是因車輛具高移動流竄特性，難以完全杜絕。為此，經與中央多次反應，交通部已將排氣管作為登記變更項目，從源頭管制，遏止改裝車輛噪音。
環保局長陳宏益說，日前全市已添購9套聲音照相科技執法設備，今年度將增加執行移動式聲音照相場次，於各噪音陳情熱點持續強化執法量能；另預計今年3月擴大設置智慧型監錄設備，屆時全市共有26處智慧監錄站，透過智能排氣管辨識功能，加速進行改裝車輛判定，嚇阻改裝歪風。除藉積極佈建執法設備，延長科技執法時間外，亦聯合警察局及監理單位跨機關合作，加強取締執法力道，經攔查車輛同步進行噪音及排氣檢測，檢測超標者分別依噪音管制法及空氣污染防制法處分，讓改裝車輛無所遁形。
陳宏益呼籲，不當改裝帶來擾人噪音及空氣污染，為從源頭解決改裝車產生噪音擾民問題，環境部已與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，並給予一年緩衝期，明年起若未使用認證合格排氣管，將依違反「道路交通管理處罰條例」規定直接開罰，請市民共同維護環境安寧。