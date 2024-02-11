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東京香蕉退燒？台灣遊客赴日最愛買「這零食」　薯條三兄弟也落後

▲在訪日外籍人士當中，台灣旅客的消費總額佔最多，達到7786億日圓。（圖／取自unsplash）
▲在訪日外籍人士當中，台灣旅客的消費總額佔最多，達到7786億日圓。（圖／取自unsplash）

國際中心徐筱晴／綜合報導

春節假期到來，不少民眾會趁著連假出國旅遊，其中日本是受到歡迎的旅遊目的地之一。先前日本觀光廳公布訪日外籍人士消費調查結果，由台灣7786億日圓（約台幣1693億元）奪冠。後續有調查顯示，約4成的台灣人會準備「5萬至10萬日圓」到日本購物，其中以零食品項最受歡迎，而最受到歡迎的零食由近年來在台灣打出知名度的「NY起司奶油脆餅」以些微差距奪冠。

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根據《PR TIMES》報導，日本國土交通省觀光廳在今年1月中旬公布了訪日外籍人士的消費調查結果，其中台灣遊客消費額高達7786億日圓奪冠，在所有訪日國家遊客佔比14.7%。在新冠肺炎疫情爆發前，台灣僅次於中國，以5517億日圓位居第二，但到了2023年已經成為了入境消費的驅動力。

另有調查發現，2023年造訪日本的台灣旅客平均每人消費金額18萬7921日圓（台幣約4萬元），花在購物的佔比最多、將近34.6%，高於住宿與飲食。

隨著甲辰龍年到來，年終旅遊潮展開之前，向台灣與香港介紹日本旅遊的網站「樂吃購！日本」便進行網路調查，獲得2508份有效回答，從調查結果來一窺台灣遊客訪日的消費習慣以及預算分配。

有關於「赴日本旅遊的目的」，有94.4%的人表示是為了「吃日本的美食」，其次則是為了「參觀自然風光與風景名勝」，佔了79.9%的回答。而「購物」則佔了72.7%，位居第三名。

而被問及在日本的購物預算時，有超過四成五的台灣受訪者表示在日本預計花費「10萬日圓以上」購物。不過佔比最高的預算區間為「5萬至10萬日圓」，佔比40.4%，其次則為「10萬至20萬日圓」，佔比31.8%居次位。

以複選題調查最想在日本買的商品類別時，以「甜食零食」（お菓子）佔比最高，達到83.1%；其次則為「食品」佔75%；「藥品」71%位居第3，其中以「合利他命」最受到青睞，「感冒藥」、「維生素B」以及「眼藥水」等品項也都是熱門品項。

在自由填答的情況下，調查發現，台灣旅客「最想買的零食」是也受到日本人歡迎的「NewYork Perfect Cheese」起司奶油夾心捲（ニューヨークパーフェクトチーズ），共獲得了108票；第二名則為北海道名產「薯條三兄弟」（じゃがポックル），以2票之差緊追在後。後續排名依序為「明治巧克力」（44票）、「白色戀人」（41票）、曾來台灣展店的「PRESS BUTTER SAND」（プレスバターサンド）奶油夾心餅則以36票站上第5。過去受到台灣民眾喜愛的「東京香蕉蛋糕」（東京ばな奈）則居於第13名。

吉利傳媒集團指出，此次調查顯示，不少來日本旅遊的台灣旅客都很期待在日本購物，甚至還會提前幾個月收集相關資訊。日本觀光廳公布的數據顯示，9成台灣人多次赴日旅遊，在中國遊客回流緩慢的情況下，贏得台灣遊客歡心似乎是掌握外籍遊客入境策略的成功關鍵。

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