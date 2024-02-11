穿漢服過龍年！台中車站舊站轉型　推古風市集、咒術迴戰快閃店

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台鐵公司表示，「光華小賣所」設在曾為光華號的DR2700型火車上，拆除內部座椅後重新設計，保留特色月洞門，規劃為文創小鋪，販售各式以鐵道為主題的創意商品，既懷舊又創新；「Mamonaku café」引用日文「まもなく」的拼音，意指列車即將進站，運用火車座椅等鐵道元素，將EMU100型自強號改裝成咖啡館，坐在車上品嘗咖啡和甜點，欣賞窗外的舊鐵軌和古蹟，體會慢活情致，風格獨具，而相鄰的創意鐵道模型社，販售文創小品，未來將有運轉所，滿足鐵道文化迷的心。
台鐵公司提到，除了活化退役火車，園區並增設小火車，民眾不分年齡都可體驗在百年鐵軌上搭車的趣味；舊站站房內則有「驛二三事」主題展，介紹台中車站歷史；樂田活版工房則用活版印刷印出一張張名式車票，吸引了來自不同國家的旅客佇足；今年春節期間，園區另有漢服時尚講堂、漢服踩街走秀、宋代點茶體驗等活動，搭配主題市集，邀請民眾來熱鬧走春。
台中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄說，台中驛已有百歲，但並不老，它始終是大家生活的一部分，園區期待透過注入新元素，讓不再負擔運輸任務的台中驛帶給民眾不同的體驗，賦予鐵道文化新意涵。
台中驛鐵道文化園區
地址：台中市中區台灣大道一段1段1號
光華小賣所 營運時間：
平日 11:00～21:00
週末 10:30～21:30
Mamonaku cafe 營運時間：
13:00～18:00（週二休）
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