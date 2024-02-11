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穿漢服過龍年！台中車站舊站轉型　推古風市集、咒術迴戰快閃店

▲台中車站舊站轉型台中驛鐵道文化園區，將退役火車變身為小賣所及特色咖啡館，春節期間更有漢服體驗、咒術迴戰快閃店，呈現鐵路文創新風貌。（圖／台鐵公司提供）
▲台中車站舊站轉型台中驛鐵道文化園區，將退役火車變身為小賣所及特色咖啡館，春節期間更有漢服體驗、咒術迴戰快閃店，呈現鐵路文創新風貌。（圖／台鐵公司提供）

記者李琦瑋／台中報導

走過百年的台中火車站舊站，正以台中驛鐵道文化園區的新身分邁向下一個百年。為展現古蹟風采，園區舉辦保溫計畫、鐵路節等各式活動，並將退役的火車DR2700型、EMU100型，變身為小賣所及特色咖啡館，春節期間更有漢服體驗、古風市集、咒術迴戰快閃店等，展現鐵路文創新風貌。

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▲台中驛鐵道文化園區推出小小站長活動。（圖／台鐵公司提供）
▲台中驛鐵道文化園區推出小小站長活動。（圖／台鐵公司提供）
台鐵公司今（11）日指出，台中驛鐵道文化園區以台中車站為核心，目前新站商場「鐵鹿大街」提供餐飲、伴手禮、選物等服務；另於舊站推動保溫計畫，舉辦展覽、小小站長、主題市集等活動，並有退役火車展示及活化，甫於去年底試營運的「光華小賣所」、「Mamonaku café」，分別運用已退役的火車車廂進行改造活化，一開張就受到矚目。

台鐵公司表示，「光華小賣所」設在曾為光華號的DR2700型火車上，拆除內部座椅後重新設計，保留特色月洞門，規劃為文創小鋪，販售各式以鐵道為主題的創意商品，既懷舊又創新；「Mamonaku café」引用日文「まもなく」的拼音，意指列車即將進站，運用火車座椅等鐵道元素，將EMU100型自強號改裝成咖啡館，坐在車上品嘗咖啡和甜點，欣賞窗外的舊鐵軌和古蹟，體會慢活情致，風格獨具，而相鄰的創意鐵道模型社，販售文創小品，未來將有運轉所，滿足鐵道文化迷的心。

▲台中驛鐵道文化園區春節推出古風市集。（圖／台鐵公司提供）
▲台中驛鐵道文化園區春節推出古風市集。（圖／台鐵公司提供）
台鐵公司提到，除了活化退役火車，園區並增設小火車，民眾不分年齡都可體驗在百年鐵軌上搭車的趣味；舊站站房內則有「驛二三事」主題展，介紹台中車站歷史；樂田活版工房則用活版印刷印出一張張名式車票，吸引了來自不同國家的旅客佇足；今年春節期間，園區另有漢服時尚講堂、漢服踩街走秀、宋代點茶體驗等活動，搭配主題市集，邀請民眾來熱鬧走春。

台中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄說，台中驛已有百歲，但並不老，它始終是大家生活的一部分，園區期待透過注入新元素，讓不再負擔運輸任務的台中驛帶給民眾不同的體驗，賦予鐵道文化新意涵。

▲台中驛鐵道文化園區將退役火車變身「Mamonaku café」。（圖／台鐵公司提供）
▲台中驛鐵道文化園區將退役火車變身「Mamonaku café」。（圖／台鐵公司提供）
台中驛鐵道文化園區

地址：台中市中區台灣大道一段1段1號

光華小賣所 營運時間：
平日 11:00～21:00
週末 10:30～21:30

Mamonaku cafe 營運時間：
13:00～18:00（週二休）

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