吉時放鞭炮！遭風吹「都是煙」 男子刮刮樂隨手挑中200萬＋賓士
過年一定要買個刮刮樂來試手氣，苗栗縣一處投注站大年初一也想討個好彩頭，特別挑了吉時放鞭炮，沒想到一陣風吹來、反而把整間店吹得都是煙。等煙散了之後，一位中年男子順手挑了一張刮刮樂，竟刮中200萬+賓士休旅車。
記者林志怡／台北報導
據「弘展投注站」表示，大年初一開店前突然想放鞭炮開運，店員便上網查了一下上午的吉時，便在8點多開門時買了一串鞭炮來放，這時候剛好刮起一陣風將鞭炮的煙往店內吹，待煙霧散去後剛剛在ㄧ旁的中年男子就進店說要買「2000萬超級紅包 」刮刮樂。
店員心想既然是開春第一位客人，便拿出一本新的給客人挑，男子也沒多想就順手挑了18號回家刮，過沒多久男子又回到店裡，小聲地跟店員說：「我刮到一半就看到車子了，看來你們那串鞭炮就是在幫我放的，通知我要來開車啦！」，更開心地提供刮中「200萬+賓士休旅車」的刮刮樂讓店家拍照做廣告。
此外，台彩指出，「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1,000個100萬元。
另統計至2/11，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、150個100萬元。