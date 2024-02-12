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初三刮刮樂攻略出爐！12生肖財運曝光　2類人「買了必中」賺爆

▲小孟老師點名生肖虎及狗初三偏財運超旺，買彩券必有收穫。（圖／記者陳明安攝）
▲小孟老師點名生肖虎及狗初三偏財運超旺，買彩券必有收穫。（圖／記者陳明安攝）

記者賴禹妡／綜合報導

過年期間許多民眾喜歡玩刮刮樂、買彩券，今（12）日迎來初三，命理專家小孟老師就點名生肖虎及狗偏財運超旺，買彩券、刮刮樂必有收穫，另外也公布其他生肖的財運。小孟老師還提供初三的財位、偏財時間，以及較旺的投注站地點，大家快去試試手氣，說不定真的有機會幸運中大獎喔！ 

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💰初三2生肖偏財運旺 
生肖虎： 
屬虎之人初三花錢買彩券、刮刮樂能有所獲，穩當回收成本讓財富增多，偏財運相當旺。 

生肖狗： 
屬狗之人在初三會因小買彩券、刮刮樂而有收穫，賭運旺但宜見好就收。 

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲初三生肖虎及狗偏財運超旺，買彩券、刮刮樂必有收穫。（示意圖／記者陳明安攝）
💰初三各生肖財運 
生肖鼠： 
屬鼠之人在初三容易獲得特殊財運管道，並靠著銷售、經營大賺一筆。 

生肖牛： 
屬牛之人在初三交易買賣能夠妥當獲利，靠小額價差賺進錢財。 

生肖兔： 
屬兔之人靠著正確理財觀念讓貴人運跟著興旺，初三有長輩願意掏錢資助，讓現金流提升。 

生肖龍： 
初三屬龍之人會注意到網路優惠大折扣多，有望靠購買商品賺取價差。 

生肖蛇： 
屬蛇之人初三理財有道，有望獲利湧現，並在暗中獲取廣大財源。 

生肖馬： 
屬馬之人若是經營小本生意，在初三有機會讓事業名聲遠播，正偏財都相當旺，荷包將小有進帳。 

▲命理專家小孟老師指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲初三屬龍之人會注意到網路優惠大折扣多，有望靠購買商品賺取價差。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
生肖羊： 
屬羊之人初三生意興隆，且員工忠誠，能夠正確調整營利方向。 

生肖猴： 
初三屬猴之人的賺錢管道將增加不少，能夠回收財富且獲利增多。  

生肖雞： 
屬雞之人初三經商有成且財務平衡，盈收能夠增加迎來豐盛收割。 

生肖豬： 
初三屬豬之人將穩當經營事業，且回頭客相當多，生意火爆迎來盈利增加。 

💰初三刮刮樂必勝祕招 
小孟老師也指出，初三的財位在正西方，偏財時間為午時（中午11點到13點）及酉時（下午15點到晚上19點），若想購買彩券、刮刮樂試手氣，可以找火旁邊的投注站，如熱炒店、瓦斯行、加油站旁的彩券行。 

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲初三若想購買彩券、刮刮樂試手氣，可以找火旁邊的投注站，如熱炒店、瓦斯行、加油站旁的彩券行。（示意圖／記者林調遜攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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