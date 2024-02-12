初三刮刮樂攻略出爐！12生肖財運曝光　2類人「買了必中」賺爆

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生肖虎：
屬虎之人初三花錢買彩券、刮刮樂能有所獲，穩當回收成本讓財富增多，偏財運相當旺。
生肖狗：
屬狗之人在初三會因小買彩券、刮刮樂而有收穫，賭運旺但宜見好就收。
💰初三各生肖財運
生肖鼠：
屬鼠之人在初三容易獲得特殊財運管道，並靠著銷售、經營大賺一筆。
生肖牛：
屬牛之人在初三交易買賣能夠妥當獲利，靠小額價差賺進錢財。
生肖兔：
屬兔之人靠著正確理財觀念讓貴人運跟著興旺，初三有長輩願意掏錢資助，讓現金流提升。
生肖龍：
初三屬龍之人會注意到網路優惠大折扣多，有望靠購買商品賺取價差。
生肖蛇：
屬蛇之人初三理財有道，有望獲利湧現，並在暗中獲取廣大財源。
生肖馬：
屬馬之人若是經營小本生意，在初三有機會讓事業名聲遠播，正偏財都相當旺，荷包將小有進帳。
生肖羊：
屬羊之人初三生意興隆，且員工忠誠，能夠正確調整營利方向。
生肖猴：
初三屬猴之人的賺錢管道將增加不少，能夠回收財富且獲利增多。
生肖雞：
屬雞之人初三經商有成且財務平衡，盈收能夠增加迎來豐盛收割。
生肖豬：
初三屬豬之人將穩當經營事業，且回頭客相當多，生意火爆迎來盈利增加。
💰初三刮刮樂必勝祕招
小孟老師也指出，初三的財位在正西方，偏財時間為午時（中午11點到13點）及酉時（下午15點到晚上19點），若想購買彩券、刮刮樂試手氣，可以找火旁邊的投注站，如熱炒店、瓦斯行、加油站旁的彩券行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。