農曆新年後必看！2024元宵節將出現「最小滿月」　100年只發生2次

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許晉翊表示，年度最小滿月碰上元宵節相當少見，20世紀與21世紀各發生2次，本世紀出現於2024年2月24日與2086年2月28日，由於元宵節固定是農曆的正月十五日，但滿月出現在農曆十五日的比率僅佔不到四成，反而有近五成機率的滿月出現在農曆十六日，這些因素使得年度最小滿月又逢元宵節的次數更顯稀少。
🟡滿月為什麼有大有小？
1、月球遠近：月球在近地點與遠地點時，視直徑大小會有所不同，由於月球繞地球公轉的軌道是橢圓形，平均大約每27.3日繞地球一周，在每一圈的軌道繞行過程中，都會有一個時刻最接近地球，稱為「近地點」；此時月球與地球的距離約在35至36萬公里，同理在軌道上，最遠離地球的位置則稱為「遠地點」，距離約在40至41萬公里左右。
月球較近時，視直徑較大、較遠時較小，大約每隔13至14個月，會到一次近地點滿月，此時通常是當年最大的滿月，不過由於每次近地點距離不一，因此這樣的近地點，滿月的視直徑也不相同，所以每年最小滿月的大小也不盡相同。
2、滿月時刻相對於觀測地的時間
地球上不同地點與月球的距離差異，會使月球的大小看起來並不相同，由於「望」或「滿月」時刻計算，是以地球中心為中心，月球中心和太陽中心的經度相差180度的瞬間；而地球是球體，半徑超過6400公里，在地球兩側的「距離差」，相對於平均地月距離的38萬4400公里，達3.3%。因此，如果滿月時刻發生時，觀測地點在午夜時分，那觀測地球和月球之間的距離，會小於月心到地心的距離，距離縮小，滿月的視直徑變大，和軌道位置遠近造成的效果一樣。
3、大氣效應
地球大氣層並不是均勻分佈，一般來說，大氣密度由地面向上空遞減，光線穿過密度不同的大氣時會被偏折，因此當天體接近地平面時，天體所發出的光被偏折的程度，會比天體接近天頂時還要多，除了密度之外，大氣壓力、溫度和濕度等，也都會影響大氣折射效應的程度。視覺上來說，當月球愈接近地平面的時候，大氣折射的效應會愈明顯，月球會看起來更「扁」一些。
4、月球錯覺
月球錯覺指許多人在觀賞靠近地平面附近的月亮時，會覺得看起來比天頂附近的月亮還大，但純粹是心理作用，一般認為這是因為當月球靠近地平面附近時，地面有距離比較近的景物或建築等，讓距離比較遠的月球可以被比較，但天頂附近沒有，人類就會出現錯覺。