富國島遭丟包旅客氣炸！返國後怎求償？旅遊品保協會助開協調會

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另觀光署提到，署方會與中華民國旅行業品質保障協會一起、持續協調雙方積極處理，以確保旅客順利返國。年代旅遊總經理林大鈞則在同日傍晚出面說明，指出旅行社與地接社認知上有差異，疏於溝通，才發生後續狀況，年代旅遊將全權負責旅客相關費用。
事件爆發後，已有16名旅客憤而自購機票返台，今日稍早越南當地地接社則痛批年代旅遊亂帶風向，但也表示會繼續行程、準備接回四散的旅客。
對於其他旅客返台後該如何向旅行社求償，李奇嶽對《NOWnews今日新聞》指出，一般情況下，團員提前脫離旅行團行程，會簽署「離團同意書」，代表放棄後面的行程，但據了解這一團的成員都沒有簽署，回台灣後也需要與旅行社協調退款與賠償相關事宜。
若團員與旅行社喬不攏，李奇嶽說，團員也可以向品保協會申請協調、遞交協調申請書，品保協會也會協助辦理協調會，處理相關款項爭議，若還是無法達成共識，也可能尋求消保官或進一步的法律協助。
李奇嶽也提到，以前曾經發生旅行團還在出團中、組團的台灣旅行社卻突然倒閉的情況，該案後來是啟動履約保證保險處理，不過這次年代旅遊情況不同，負責人說公司營運正常，因此會以糾紛協調方式處理，通過協調會讓旅客與旅行社表達意見。