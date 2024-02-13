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富國島遭丟包旅客氣炸！返國後怎求償？旅遊品保協會助開協調會

▲年代旅遊與當地業者溝通出現問題，導致旅客出團富國島卻遭丟包。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）
▲年代旅遊與當地業者溝通出現問題，導致旅客出團富國島卻遭丟包。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）

記者林志怡／台北報導

農曆連假開心出遊，卻有近300名台灣旅客前往越南富國島出遊遭丟包，當地業者怒批主辦該旅遊團的年代旅遊積欠款項。業者間的糾紛導致旅遊團成員行程受到影響，且過程中還需要額外自付其他款項。中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽指出，旅客返國後若遞交申請、可協助有需要的旅客召開協調會。

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有近300名台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因為該旅行社與越南當地數家地接旅行社疑有積欠款項糾紛，9日、10日出發的旅客行程因此受影響，交通部觀光署昨（12）日表示，針對該旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證，積極查察。

另觀光署提到，署方會與中華民國旅行業品質保障協會一起、持續協調雙方積極處理，以確保旅客順利返國。年代旅遊總經理林大鈞則在同日傍晚出面說明，指出旅行社與地接社認知上有差異，疏於溝通，才發生後續狀況，年代旅遊將全權負責旅客相關費用。

事件爆發後，已有16名旅客憤而自購機票返台，今日稍早越南當地地接社則痛批年代旅遊亂帶風向，但也表示會繼續行程、準備接回四散的旅客。

對於其他旅客返台後該如何向旅行社求償，李奇嶽對《NOWnews今日新聞》指出，一般情況下，團員提前脫離旅行團行程，會簽署「離團同意書」，代表放棄後面的行程，但據了解這一團的成員都沒有簽署，回台灣後也需要與旅行社協調退款與賠償相關事宜。

若團員與旅行社喬不攏，李奇嶽說，團員也可以向品保協會申請協調、遞交協調申請書，品保協會也會協助辦理協調會，處理相關款項爭議，若還是無法達成共識，也可能尋求消保官或進一步的法律協助。

李奇嶽也提到，以前曾經發生旅行團還在出團中、組團的台灣旅行社卻突然倒閉的情況，該案後來是啟動履約保證保險處理，不過這次年代旅遊情況不同，負責人說公司營運正常，因此會以糾紛協調方式處理，通過協調會讓旅客與旅行社表達意見。

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