台團丟包富國島爭議！遭爆「欠包機費」返台喊卡？年代旅遊回應了
本月12日，台灣旅行團參加年代旅遊「越南富國島5天4夜行程」，卻傳出慘遭丟包，甚至還被當地業者要求支付720美元，才能繼續行程，對此，越南WInnER國際旅行社總經理唐凱更透露，因年代旅遊尚未付清返台包機費用，所以原定14日要返台的旅客恐滯留越南。年代旅遊總經理林大鈞，今（13日）回應此事，澄清「電子機票票號均已取得」，遊客將分3班次抵台，後續會召開記者會說明事件始末。台團
記者林盈君／綜合報導
據了解，此次年代旅遊出包，導致292名旅客行程受到影響，傳出原因是年代旅遊與當地接待旅行社（WInnER）之間的商業糾紛，結果造成旅行團在春節期間，整團被丟包在越南富國島，還被要求支付720美元（約合台幣2.25萬元）才能繼續行程，其中部分旅客願意支付繼續行程；也有部分旅客直接自行搭機返台。越南WInnER國際旅行社總經理唐凱指出，有架越竹航空的包機，因年代旅遊尚未付清費用，恐導致旅客滯留。
年代旅遊總經理林大鈞今表示，包括被丟包旅客在內的共750名旅客，均已取得電子機票票號，其中有150人將於今（13日）中午返台；其餘600名旅客將於14日分3班次抵台。林大鈞再提3點聲明，強調因考量旅遊品質，出團前協調好款項採「月結」模式，但因正逢228連假，才訂在2月26日前付清。林大鈞表示，按照協議，地接旅行社應完成所有行程，且不能另跟團員收取任何費用，痛斥地接旅行社恐嚇旅客又加收團費，行徑惡劣。
而針對越南WInnER國際旅行社、總經理唐凱之說詞，林大鈞也表示，將會等待所有旅客均返台，再召開記者會一次說明清楚，另外，對於先行返台的旅客，及多支付720美元的旅客，都一定會全權負責處理，不讓旅客蒙受損失。