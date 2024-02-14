「陸劇女神」鍾楚曦認愛大4歲侯雯元 《奔跑》CP情人節成真
大陸女星鍾楚曦在西洋情人節於社群平台上官宣戀情，大膽認愛《如果奔跑是我的人生》同劇男星侯雯元。日前兩人被拍到在動物園內牽手摟腰，近期又直擊同遊泰國，兩人今（14）日透過IG和微博曬合照，間接證實在一起，粉絲紛紛留言：「要幸福！」
記者張一笙／綜合報導
鍾楚曦2017年出道，曾以馮小剛電影《芳華》曾入圍第54屆金馬新演員，現年30歲的她近年有不少戲劇作品。今年因與男星侯雯元共拍時裝劇《如果奔跑是我的人生》組成螢幕情侶，戲外也不時有緋聞傳出，先被拍到倆人在動物園牽手約會，後又被拍到同遊泰國。
今日兩人分別在IG及微博更新動態，上傳健身房合照及共遊泰國合照，形容承認戀情，粉絲紛紛湧入祝福「要幸福喔」、「姐幸福就好」、「官宣啦！好幸福！」、「CP成真了」；也有網友藉此酸白敬亭、宋軼，「一直炒作一直不公開的心機男女，來學學」，引發熱烈討論。
近年，鍾楚曦因精緻外貌獲不少品牌青睞，擁有不少代言，成為中國女星中新一代「流量密碼」。前陣子她在節目中透露，曾在七夕遭前男友狠甩，蹲在陽台上大哭。如今揮別渣男，女神公開情定侯雯元，粉絲們紛紛予以祝福。
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