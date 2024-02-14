快訊／億萬富翁再加一！2/14大樂透頭獎1.64億　高雄此處1人獨得

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統計至今晚為止，大樂透加碼活動已進行到第9天，360組100萬元春節大紅包已送出199組，有七成(165組)的開出組數是由一注獨得百萬獎金，明天開獎的大樂透仍將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個，即為對中春節大紅包獎項，此外，大年初六(2月15日)開獎的大樂透頭獎保證1億元，威力彩頭獎則是上看4.1億元，民眾於開工之際，別忘了買張彩券，讓自己有機會贏得百萬大獎或億元頭獎的開工大紅包。
📍2／14大樂透中獎號碼
由小到大依序為07、12、19、26、32、39，特別號是44。
📍2／14大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：03、22、24、27、31、34、36、46、48
大樂透春節加碼持續開跑，從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。
若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。