「傳奇指揮家」小澤征爾留30億遺產　友曝妻兒病榻前爭產內幕

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然而，小澤征爾第二任妻子入江美樹及長子小澤征悅曾經考慮關閉小澤征爾的私人事務所，但由於大女兒小澤征良不同意，因此三人在他的病榻前針對是否關閉私人事務所進行激烈的爭執。
除了討論事務所存續與否之外，入江美樹與兩名子女也常因土地繼承問題大吵。據悉，小澤征爾在東京世田谷區成城町的高級住宅區擁有約750平方公尺的大片土地，同時在世界各地也有包含夏威夷、洛杉磯、巴黎和瑞士等地在內的私人別墅，估算淨資產在巔峰時期可達30億日圓。
日媒報導指出，目前大部分土地都已過戶給妻子入江美樹，但一部分還保留在小澤征爾手上，「這當然是需要處理的事情，但有時候甚至爭吵到要怒吼聲的地步，小澤先生只是默默地聽著妻子與孩子們的爭執。周圍的人對此感到十分不安，並且擔心小澤先生的病情無法康復。」小澤征爾的友人如此說道。
事實上，小澤征爾晚年不願在醫院度過，決定回家接受治療，與他同住一處的大女兒小澤征良則負責照料他的生活起居，陪伴在他身邊。原以為能居家接受安寧臨終照護，未料卻遭逢家庭成員不睦，一代傳奇大師晚年令人不勝唏噓。
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