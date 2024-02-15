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「傳奇指揮家」小澤征爾留30億遺產　友曝妻兒病榻前爭產內幕

▲「傳奇指揮家」小澤征爾晚年在家接受治療，卻親眼目睹妻兒爭奪遺產過程。（圖／翻攝自NHK推特）
▲「傳奇指揮家」小澤征爾晚年在家接受治療，卻親眼目睹妻兒爭奪遺產過程。（圖／翻攝自NHK推特）

記者張一笙／綜合報導

日本世界級「傳奇指揮家」小澤征爾6日因心臟衰竭離世，享壽88歲。小澤征爾死後留下近30億日圓（約合台幣6.27億元）遺產，近期日媒爆料他親眼目睹家人在面前爭奪財產，導致無法安享晚年，友人疑似看不下去才向媒體爆料。

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根據日媒《News Post Seven》報導，小澤征爾指揮家生涯最活躍的時候，海外年收入接近3億日圓，單次指揮費用也有500萬日圓，此外還有音樂指揮費和商標使用費。除了演出費用之外，小澤征爾還能收取數千萬的事務所管理費用。

▲小澤征爾全盛時期，年收入高達3億日圓。（圖／翻攝自NHK推特）
▲小澤征爾在指揮家生涯的全盛時期，年收入高達3億日圓。（圖／翻攝自NHK推特）
然而，小澤征爾第二任妻子入江美樹及長子小澤征悅曾經考慮關閉小澤征爾的私人事務所，但由於大女兒小澤征良不同意，因此三人在他的病榻前針對是否關閉私人事務所進行激烈的爭執。

▲小澤征爾在東京高級住宅區擁有750平方公尺土地，更在海外擁有多處房產。（圖／翻攝自共同社）
▲小澤征爾在東京高級住宅區擁有750平方公尺土地，更在海外擁有多處房產。（圖／翻攝自共同社）
除了討論事務所存續與否之外，入江美樹與兩名子女也常因土地繼承問題大吵。據悉，小澤征爾在東京世田谷區成城町的高級住宅區擁有約750平方公尺的大片土地，同時在世界各地也有包含夏威夷、洛杉磯、巴黎和瑞士等地在內的私人別墅，估算淨資產在巔峰時期可達30億日圓。

日媒報導指出，目前大部分土地都已過戶給妻子入江美樹，但一部分還保留在小澤征爾手上，「這當然是需要處理的事情，但有時候甚至爭吵到要怒吼聲的地步，小澤先生只是默默地聽著妻子與孩子們的爭執。周圍的人對此感到十分不安，並且擔心小澤先生的病情無法康復。」小澤征爾的友人如此說道。

▲小澤征爾一家，左起小澤征良、小澤征爾、入江美樹及小澤征悅（。圖／翻攝自《News Post Seven》）
▲小澤征爾一家，左起小澤征良、小澤征爾、入江美樹及小澤征悅（。圖／翻攝自《News Post Seven》）
事實上，小澤征爾晚年不願在醫院度過，決定回家接受治療，與他同住一處的大女兒小澤征良則負責照料他的生活起居，陪伴在他身邊。原以為能居家接受安寧臨終照護，未料卻遭逢家庭成員不睦，一代傳奇大師晚年令人不勝唏噓。

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