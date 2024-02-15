受惠寒假出國旅遊潮！星宇航空1月營收22.24億元、創歷史單月新高
寒假正是旅遊旺季，帶動出國旅遊人數強勁成長，也使星宇航空營收開出紅盤。星宇航空今（15）日公布1月總營收為24.81億元，續創歷史單月新高，年增率63%。其中，客運營收22.24億元，月增6%、年增59%。
記者魏妤庭／台北報導
星宇航空今年1月總營收為24.81億元，創下歷史單月新高，而營收主要佔比落在客運營收22.24億元，月增6%、年增59%。星宇航空表示，因1月中旬就進入寒假旅遊旺季，帶動出國旅遊人數強勁成長。另1月貨運營收1.45億元，年增69%，主要是受到台灣輸往美洲整體貨量及市場燃油附加費用單價下滑，而使本月運價小幅收斂。部過，星宇航空適時增加生鮮等攬貨力道，所以貨量呈平穩狀態。
星宇航空提到，隨著日本二線城市旅遊興起，將積極深耕日本航網布局，繼台北往返函館航線於2/1首航後，將再規畫台中往返高松包機，預計3/31開航，有助於吸引更多旅客，可望延續營收成長動能。另針對完備基礎建設及提升旅客服務方面，仍持續進行，第一季旅遊旺季來臨之際，於桃園機場第二航廈的自有貴賓室將開始試營運，以提供旅客更舒適、便利的休憩空間。
此外，星宇航空表示，之前規畫2月引進第5架A350-900，預計3月起可投入營運，台北往返舊金山航線也會增加為每日一班，到時候機隊航機規模達到22架，運力可望提升近1成。