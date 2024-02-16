印度女遇火災重傷！家人誤會她已死正要火化 「睜眼復活」嚇壞人
印度1名婦人，日前因遭遇火災、全身有約50%的嚴重燒傷而命在旦夕，丈夫誤以為她已經離世，將她送往火葬場準備火化，沒想到就在火化前一刻，婦人突然睜開雙眼，嚇壞在場所有人，她也因此撿回一命。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合印媒報導，這起離奇事件發生在印度奧迪薩邦（Odisha）的奧里薩邦柏罕普（Berhampur），52歲婦人阿瑪（Bujji Aamma），本月初因家中發生火災被嚴重燒傷，被送往醫院治療，由於家裡負擔不起高額的醫療費，家人只好帶她回家照顧，幾天後，丈夫帕洛（Sibaram Palo）發現阿瑪眼睛不再睜開，以為她已經死亡，便著手安排後事。
阿瑪被送往火葬場，就在一切準備就緒、火化即將開始之際，阿瑪突然睜開雙眼，嚇壞在場人士。
既然人還活著，也就沒有火化的必要，阿瑪又被同一輛靈車送回家，連司機都表示，他當天早上9點才去載「屍體」，半小時後又被叫去火葬場把人送回，讓他相當驚訝。
報導指出，當地不需要死亡證明便可替家人舉行殯葬儀式，而阿瑪之所以能在被火化前驚險逃生，可能是因為家屬對「遺體」少做了一個遮住眼睛的動作，才讓她幸運撿回一命。