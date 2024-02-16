補班日劇烈溫差「清晨12度」！連5天回溫　中南部下周高溫衝30度

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在東北季風影響下，今天北部的清晨低溫在攝氏12-13度左右，中南部及東部明顯受到雲量有較多影響，低溫比昨日還要來的高，大約在攝氏14-17度。預估今天白天北部高溫大概會在攝氏15-17度左右、中部攝氏21-25度、南部攝氏24-27度、東部攝氏18-23度，整體相較昨天有較明顯的下降。
明天補班日隨著東北季風減弱，環境也有轉乾趨勢，各地天氣也會轉好，普遍都會是晴到多雲的穩定天氣，不過稍微需要留意一下在明天清晨有機會受到輻射冷卻作用影響，有較低溫發生機會，預估北部下降到攝氏12度左右、其餘各地都有機會下降到攝氏14度左右，加上明天白天高溫回升較明顯，會是日夜溫差較大的一天，早起出門上班要留意氣溫變化。
而目前看來一直到下週三都可以維持這樣的好天氣，並且在環境風向為東南至偏南風的影響下，各地的氣溫會日漸回升，到了下週三中南部高溫甚至可以來到攝氏30度左右，北部東部可以來到攝氏27-28度左右，整體感受是相當溫暖，不過天氣上只有在迎風面東半部雲量較多，且偶有短暫雨機會需要稍微留意。
不過下週四鋒面逐漸接近，環境水氣增多，天氣也將逐漸有些變化，預估北部及東半部都會有局部短暫雨機會，其餘各地大致是多雲時晴天氣。