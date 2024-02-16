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補班日開吃！全家霜淇淋、千層蛋撻買1送1　7-11厚乳拿鐵半價喝法

▲全家補班日優惠，有一日限定「葡式千層蛋塔」買1送1外，2月18日前APP天天領霜淇淋買1送1券。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家補班日優惠，有一日限定「葡式千層蛋塔」買1送1外，2月18日前APP天天領霜淇淋買1送1券。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

補班日限定優惠！全家一日限定「葡式千層蛋塔」買1送1外，2月18日前APP天天領霜淇淋買1送1券，門市會員購買霜淇淋享有第2支5元；7-11今起使用指定平台購買飲品，包括厚乳拿鐵、青梅冰茶有買1送1，門市2月21日起還有燕麥飲品系列任選買2杯送1杯，限時4天APP也推出222元燕麥系列寄杯案型。

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🟡全家便利商店

📍門市｜補班日優惠

◾2月17、18日限定，會員購買霜淇淋第2支5元

◾2月17日，現烤點心「葡式千層蛋塔」買1送1

▲全家霜淇淋第2支5元優惠。（圖／業者提供）
▲全家補班日限時兩天，霜淇淋第2支5元優惠。（圖／業者提供）
▲全家補班一日限定優惠，千層蛋撻買1送1。（圖／業者提供）
▲全家補班一日限定優惠，千層蛋撻買1送1。（圖／業者提供）
📍APP優惠趣領優惠券｜2月14日至2月18日
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)

◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）

🟡7-ELEVEN

📍LINE送禮｜今起至2月29日

◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】熱厚乳拿鐵（大），原價65元、平均33元，購買連結

◾[限時兌換1+1]【7-ELEVEN】青梅冰茶，原價60元、平均30元，購買連結

購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。

「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券。

▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜2月21日至3月5日

◾全系列燕麥飲品任選買2送1，包含燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、現萃茶燕麥奶茶。

📍APP｜2月21日至2月24日

◾大杯燕麥拿鐵、燕麥奶茶任5杯222元，原價75元、特價45元

◾黑糖珍珠撞奶6杯222元，原價60元、特價37元

◾GODIVA 迦納熱巧克力3杯222元，原價99元、特價74元

◾To b. by agnès b. 經典冰可可3杯222元，原價99元、特價74元

▲7-11咖啡
▲7-11門市自2月21日起推出CITY燕麥飲品系列任選買2杯送1杯優惠。（圖／業者提供）

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