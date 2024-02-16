迎元宵節！住「6旅店」離台北燈節區最近只3分鐘 送官方龍年燈籠
元宵節將到來，台北燈節「龍耀光城」也將於明（17）日登場，小鹿文娛旅宿集團位於西門町周圍6間旅店，將送出限量燈籠。於明日至03月03日入住路徒行旅 中華館、路境行旅 府前館以及路徒PLUS行旅 主題館、站前館的旅客，說出「通關密語」，即可獲得一份台北燈節的龍年限量DIY燈籠；入住町記憶旅店及町記憶旅店3館的旅客，是加入會員可獲得燈籠。另外，基隆市也公布今年「招財金龍」小提燈，2月19日～至2月24日止，到基隆市旅遊服務中心可免費索取，須先到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚及分享活動貼文始可索取。
記者葉盛耀/綜合報導
小鹿文娛指出，集團長期致力台北市西區的旅遊發展，而今年正巧台北燈節在西門一路延伸到北門等處盛大舉辦，主燈更是在西門町捷運站1號出口，小鹿文娛位在台北燈區周邊的6個旅店，步行到燈區均在10分鐘左右，尤其「路徒行旅 中華館」更是步行3分鐘就可抵達「中華路一段」燈區；「町記憶旅店」及「町記憶旅店3館」步行5分鐘、「路境行旅 府前館」步行約10分鐘內即可抵達「西門」燈區；「北門」燈區還有精彩的動態光雕展演，自「路徒PLUS行旅」步行10分鐘內也可抵達。
此次小鹿文娛推出「龍轉乾坤，好運龍總來！」活動，凡於02月17日至03月03日入住路徒行旅 中華館、路境行旅 府前館以及路徒PLUS行旅 主題館、站前館的旅客，向櫃檯人員說出「通關密語」（龍年吉祥話），即可獲得一份小巧別緻的龍年限量DIY燈籠；入住町記憶旅店及町記憶旅店3館的旅客，只要加入會員也可獲得一份龍年限量DIY燈籠，燈籠數量有限，送完為止。
另外，基隆市政府也首度曝光今年因應元宵節而推出的「招財金龍」小提燈外型，市長謝國樑今(16)日特地帶著過港幼兒園的小朋友們提著吸睛小提燈亮相。謝國樑指出，今年是金龍年，「招財金龍」小提燈有飛龍身鑲喜氣洋洋的金幣，猶如璀璨的寶石般閃爍著金光，象徵著2024金龍年龍轉錢坤、圓滿豐收，而小提燈除了手提，還可立在桌上當擺飾，只要按照英文字母依序扣上就能組裝完成，組裝大約耗時30分鐘，適合親子共同DIY手做。
市府今年特地準備了8,000個小提燈，分送給本市公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起至2月24日止，到基隆市旅遊服務中心免費索取，活動期間只要到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚及分享活動貼文，就可以在基隆市旅遊服務中心現場領取，現場共有800份小提燈，送完為止。