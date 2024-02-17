林千又切了納豆願當富商小三　還曾與「情歌天后前夫」傳緋聞

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切了納豆之後，林千又搭上專門經營美國進口車生意的富二代游翔閔，她曾發文示愛大讚對方是「天下第一好男人」，兩人原本計畫要結婚，沒想到才在一起1年多就分手，傳出是林千又劈腿所致，男方曾向好友抱怨，表示自己對此段感情很認真，曾以結婚前提為交往的他，經常帶女生出國旅行，也花了很多錢哄女友，想不到還是被林千又甩了。
分手游翔閔後，林千又跟梁靜茹的前夫趙元同傳緋聞，兩人會直播視訊，也因為這樣傳出兩人過從甚密，甚至還一起同遊新加坡。對此，林千又曾發聲明強調，兩人只是多年好友，否認緋聞。
林千又3年前遇到毆打她的賴姓富商，身分是台積電的供應商，當時賴男尚有婚姻，傳出和林千又在一起後，男方經常帶著林千又乘坐私人飛機出國購物，之後賴男鮮少回家，去年8月他與元配離婚，並支付1億元的贍養費。
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