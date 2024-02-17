林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

林千又切了納豆願當富商小三　還曾與「情歌天后前夫」傳緋聞

▲林千又（左）曾和納豆有過一段情，還與梁靜茹的前夫趙元同傳出緋聞。（圖／林千又、納豆IG）
▲林千又（左）曾和納豆有過一段情，還與梁靜茹的前夫趙元同傳出緋聞。（圖／林千又、納豆IG）

記者薛羽彤／綜合報導

女星林千又2008年出道，外貌出眾的她曾在《國光幫幫忙》擔任助理主持，淡出演藝圈多年，目前轉行賣精品包。15日她在社群上控訴，自己遭到賴姓富商男友毆打，還被對方竊取數個包包，價值高達600萬元，甚至遭賴男的友人控訴她是小三，感情路坎坷。林千又感情世界精彩，除了納豆之外，還與梁靜茹的前夫傳出緋聞。

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▲林千又感情世界精彩，緋聞對象各個都是大人物。（圖／林千又IG）
▲林千又感情世界精彩，緋聞對象各個都是大人物。（圖／林千又IG）
林千又因曾在《國光幫幫忙》擔任助理主持，進而認識納豆，2015年兩人被拍到，進而公開戀情，當時納豆常高調示愛，不過感情才維持1年多就告吹，納豆解釋分手原因：「個性和生活習慣不合，所以才協議分開。」這也成為林千又在演藝圈中的代表作，「納豆前女友。」

▲納豆（右）、林千又疑似已分手。（圖／擷自納豆臉書粉絲頁，2015.11.20）
▲納豆（右）、林千又交往一年多就分手。（圖／納豆臉書）
切了納豆之後，林千又搭上專門經營美國進口車生意的富二代游翔閔，她曾發文示愛大讚對方是「天下第一好男人」，兩人原本計畫要結婚，沒想到才在一起1年多就分手，傳出是林千又劈腿所致，男方曾向好友抱怨，表示自己對此段感情很認真，曾以結婚前提為交往的他，經常帶女生出國旅行，也花了很多錢哄女友，想不到還是被林千又甩了。

▲林千又（右）和游翔閔交往一年多分手。（圖／林千又IG）
▲林千又（右）和游翔閔交往一年多分手。（圖／林千又IG）
分手游翔閔後，林千又跟梁靜茹的前夫趙元同傳緋聞，兩人會直播視訊，也因為這樣傳出兩人過從甚密，甚至還一起同遊新加坡。對此，林千又曾發聲明強調，兩人只是多年好友，否認緋聞。

▲梁靜茹（左）跟老公趙元同（中）一家三口照片。（圖／翻攝趙元同微博）
▲趙元同（中）是梁靜茹（左）的前夫。（圖／翻攝趙元同微博）
林千又3年前遇到毆打她的賴姓富商，身分是台積電的供應商，當時賴男尚有婚姻，傳出和林千又在一起後，男方經常帶著林千又乘坐私人飛機出國購物，之後賴男鮮少回家，去年8月他與元配離婚，並支付1億元的贍養費。

▲林千又公開兩人合照痛喊「你有想過我這三年怎麼照顧你的嗎？你不心痛嗎？我心好痛」。（圖／林千又IG）
▲林千又公開兩人合照痛喊「你有想過我這三年怎麼照顧你的嗎？ 你不心痛嗎？我心好痛」。（圖／林千又IG）
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