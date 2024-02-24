運動維納斯／麻辣DJ步步超大反差！動感女神也是運動女孩

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早晨的第一件事就是做瑜珈，步步喜歡在陽光下眺望淡水河，迎著淡淡的海風，做一段輕柔的瑜珈喚醒身心靈，神清氣爽的揭開一天的序幕，維持這樣的習慣已經兩三年了，她覺得每天早晨都能有好心情。
步步學習瑜珈五六年了，一開始純粹是想要雕塑好身材，她表示效果的確不錯，尤其是開始戶外運動之後，很明顯地讓肌肉線條優美許多，體型也更勻稱。但後來漸漸發現，瑜伽不只改變身材，對現在的DJ工作幫助更大，藉著吸吐之間的放空，可以清理思緒，對一整天用音樂的人來說，其實是非常放鬆的一項運動。
肢體與心靈都甦醒後，就開始一天中最重要的一餐，步步每天都會自己準備豐盛的早餐，大量的蔬菜跟水果，沒有任何的澱粉和肉類，加上一杯咖啡，她覺得這樣吃營養豐富，能讓精神更好並且增加工作效率。
很多朋友見面時都說原本就苗條的她更瘦了，步步說：「其實我的體重一直維持在差不多的數字，可能是這兩年運動量多了很多，加上飲食的控管，因此肌肉量增加，體脂肪比以前更低，整個人更精實，所以看起來就更瘦了，但我覺得最重要的是身體給我良好的回饋，精神狀態非常好。」
享受完豐盛的營養大餐後，就會開始DJ表演前的準備工作，她表示任何一場演出都必須花很多時間與精力做足功課，從聽音樂到尋找適合的曲目、接著下載音樂，再把兩首歌混在一起，聽聽看是否順暢，然後使用DJ臺練習一些歌曲轉換的技巧，讓整場表演的音樂聽起來，像是一段有故事的旅程。
準備工作總是很燒腦的，當睏意出現，又到了她增加動能的時間，換上運動服走出戶外，做一些比較激烈的運動提振精神，平常喜歡騎單車、跑步或游泳，但近兩年她特別喜歡打網球，她說：「長時間盯著螢幕，眼睛非常疲勞，打網球時眼睛專注在球上面，隨著球快速移動，打完球眼睛會感到非常的放鬆，精神也會特別的亢奮，就算沒有教練陪打，我一個人也可以打得很開心，只要能夠滿身大汗，我就覺得非常紓壓、非常快樂。」
她從來沒有想過自己會當DJ，只因為疫情期間，朋友曾經帶她去一間比較不一樣的underground夜店，那裡只有舞池和吧臺還有主要的DJ，大家都非常沉浸在音樂中，她感覺到一種純粹沉浸在音樂中的氛圍，這種的感覺深深吸引著她，所以燃起想學DJ的動力，也開始踏入這趟未知的音樂之旅。
她非常投入這份工作，對於好奇心重的她來說，它無限的創造力，總是可以把無形的想法，用音樂來表達出來，但是當然也有辛苦的地方，她說：「這樣的工作時間不固定，經常工作到比較晚，很容易就打亂正常生活的節奏，因此我必須隨時保持良好的體能，這也是我開始注重身體健康的原因，我覺得這是人生中一個重要的轉捩點。」
結束情緒亢奮的工作，回到家後特別的疲勞，她形容好像打完仗一樣，有種虛脫的感覺，而且小腿特別酸，她就會放一池溫熱水，舒服的泡個澡，甚至會加牛奶泡個牛奶浴，在牛奶的香氣中感到特別的放鬆，疲勞跟緊繃感都慢慢消失，而且皮膚特別的光滑滋潤。
泡完牛奶浴後，再累也要好好的愛自己一下，先敷上面膜，然後仔細的把全身每一吋肌膚都塗上乳液，也會順便的按摩身體，尤其是站了一天的小腿，全身放鬆後再放一些輕音樂，緩緩的睡去。