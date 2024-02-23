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高中3月試辦身心調適假！要家長同意「失去意義」　青年看法不同

▲高中3月起試辦身心調適假，需要出具家長同意證明，青年看法不同。（圖／擷取自pixabay）
▲高中3月起試辦身心調適假，需要出具家長同意證明，青年看法不同。（圖／擷取自pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

教育部宣布今年3月起依各校意願開放高級中等學校試辦「身心調適假」，上週公布相關規定，每次請假應以半日或1日為單位，1學期以3日為限，並應出具家長或實際照顧者同意之證明。青年對此看法不同，有人認為若這個假需要經過同意，就會失去意義；青民協理事長張育萌接受《NOWnews今日新聞》採訪時則認為，現行高中生請假都需要家長同意，試辦階段，可先觀察是否有家長不讓學生請身心假的情形，再做進一步討論。

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中小學設置心理假，其實是時任行政院兒少委員、台南二中學生梁朝勛，在2021年底拋出的構想，希望中小學在事假、病假的假別之外，獨立出「心理健康假（身心調適假）」，無須檢附就醫證明，高中端不用取得家長同意等，讓學生有短期調適情緒壓力的空間，後續教育部召開諮詢會議，蒐集各界意見，但學校、教師、家長、學生端，始終在高中生請身心假，不須經過同意這塊，喬不攏。

當初兒少提案規畫，為顧及尚未嚴重至需要就診但心理不適的學生，身心調適假無需檢附就醫證明，並比照病假、生理假，不列入平常出缺勤和學業成績。目前就讀台師大社教系的梁朝勛說，兒少有時不想被打擾，也不想讓「大人們」有過多的介入，只想請假放空，當時希望高中端有更多自主權，不須家長或學校同意，只要知情即可請假，國中小端則需要取得家長或學校同意。

教育部上週公布「高中試辦身心調適假」規定指出，每次請假應以半日或1日為單位，1學期以3日為限，並應出具家長或實際照顧者同意之證明。定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

對此，國中生袁同學說，若這個假需要家長或學校同意，就會失去意義，她不認為「大人們」能理解兒少想法與困境，通常會覺得讀書更重要，心理困擾利用課餘時間處理即可，擔憂提出請假需求，不但無法被理解，還會被質疑不想上課。

梁朝勛建議各校在執行心理假時，可以分為校內請假、及校外請假，若學生只是想沉澱1、2節課，離開課堂，到操場、圖書館散心，就不用取得家長同意，唯有離開校園才要經過家長同意。

張育萌表示，高中生許多仍未滿18歲，若請假、離開校園，會牽涉到兒少保護議題，家長、監護人有責任參與請假的決策，且即使民法下修成年年齡至18歲，但學生請假仍需要家長同意，目前只是試辦，若學生真的遇到家長不讓請假，可以提出來，進一步討論。

至於分校內、校外請假，張育萌認為，目前實務上，學生身心不適，跟教師說一聲，通常不用請假，就可以到保健室、輔導室休息1、2節課；若學生要到校外，只給家長知情權，教師會擔心沒有通知成功，或家長堅持不同意，則會陷入是否能放人的僵局。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，分校內校外請假，學校難以管理，且身心假通常就是學生心理不適，可能有緊急狀態，並不是每個學生都能妥適處理壓力與情緒，家長有權介入關心，但這些都是治標不治本，如何從根本上進行預防和早期介入，才是重點。

他建議教育部推動學校在情緒壓力管理、心理健康教育以及提升學生自我調節能力方面的工作，包括為教師提供培訓，使他們能夠更有效地識別和支持那些可能正經歷心理壓力的學生，並在必要時主動提供專業轉介。

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