NOWnews體壇周報／中華隊組訓爭議　道奇迎春訓、超級盃酋長奪冠

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2025亞洲盃資格賽第一階段將在本月22日於台北和平籃球館盛大開打，中華男籃在春節過後開始進行練球。不過中華男籃主力球員劉錚，卻在個人社群網站「小飛人 劉錚」上發文表示，球隊人員沒到齊，訓練只剩下6、7個人，質疑下個禮拜就要比賽了，這樣的情況簡直就像「臨時組湊有意願的人去打」，就連富邦勇士好手張宗憲也感嘆，這麼多年過去了，自己都已經當爸爸了，中華隊的保險問題至今始終還沒能夠解決。
大谷翔平春訓狀況優異：
春訓至今，大谷翔平已進行3次室外打擊練習，頻頻將小白球轟出牆外，總教練Dave Roberts表示：「大谷狀態看起來真的很好，擊球時的聲音跟別人完全不同，特別是力量非常驚人，近距離觀察他的揮棒速度實在很恐怖。」當被問到大谷翔平何時會實戰對決投手，Roberts說到：「我認為大谷很快就會進行實戰投打練習，他的狀態接近完美。」對於大谷翔平是否會打熱身賽，Roberts則表示：「我不確定大谷翔平何時能參加熱身賽，但我認為很難不讓大谷打，我認為他會上場。」
山本由伸首次實戰練習：
以12年3.25億美元（約新台幣101億元）天價合約，宣布加盟洛杉磯道奇的日籍投手山本由伸，終於正式站上投手丘，在山本由伸首次參與道奇春訓的「Live BP」（實戰投打練習）當中，面對隊內的豪華打線豪不客氣，總共投出28球，只被敲出1支安打，最快更飆出155公里，隊友弗里曼（Freddie Freeman）在練習後也表示，他的變化球太可怕了。
超級盃酋長成功奪2連霸：
NFL美式足球聯盟第58屆超級盃，於大年初三（2/12）在拉斯維加斯火熱開戰，由舊金山49人隊挑戰衛冕軍堪薩斯酋長，兩隊一路殺進延長賽，這是超級盃史上第二度加班，酋長當家四分衛Patrick Mahomes傳出致勝達陣絕殺對手，終場酋長以25：22逆轉49人隊，完成二連霸，近4年勇奪3冠，也是繼2005年新英格蘭愛國者隊之後，第一支實現衛冕的隊伍。
亞洲盃足球賽卡達奪冠：
2024年亞洲盃男足決賽，由地主卡達出戰大黑馬約旦，衛冕軍卡達發揮地主優勢，全場三顆進球都是靠12碼，非常罕見，Akram Afif三次罰球都順利命中，終場卡達成功以3：1擊敗約旦，順利完成亞洲盃二連霸。
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