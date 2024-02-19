巴勒斯坦總理：俄邀請各派系2/26在莫斯科舉行會談

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他說，「我們已經準備好參與。如果哈瑪斯不這樣做，那就是另一回事了。我們需要巴勒斯坦團結」，並補充說，要成為團結的一部分，哈瑪斯需要滿足某些先決條件。
巴勒斯坦自治政府在1993年以色列與巴勒斯坦解放組織(PLO)簽署的奧斯陸和平協議(Oslo peace accords)下成立，該協議當時為巴勒斯坦建國帶來希望，但巴勒斯坦自治政府的合法性卻因以色列在被佔領的約旦河西岸(occupied West Bank)不斷擴大屯墾據點而逐漸被削弱。
許多巴勒斯坦人現在認為，巴勒斯坦自治政府腐敗、不民主且脫離現實。
哈瑪斯在一場準內戰中將巴解人員逐出加薩，迄今統治加薩地區已17年。它在去年10月7日對以色列發動致命攻擊，引發目前在加薩的戰爭。
西方和一些阿拉伯國家已明確表示，他們希望看到一個重振活力的巴勒斯坦自治政府，在當前的這場戰爭結束後接管加薩。
史泰耶說：「巴勒斯坦已經做好準備。我們有機構、有能力，但我們的嚴重問題是我們被佔領。」 「我們正處於以色列的佔領之下，我們需要結束這種佔領。」
當被問及將哈瑪斯納入更廣泛的巴解組織聯盟是否會疏遠國際夥伴時，史泰耶表示，哈瑪斯是巴勒斯坦政治舞台不可或缺的一部分。
哈瑪斯向來歡迎俄羅斯促進和解的努力。哈瑪斯領袖曾多次訪問莫斯科，莫斯科也與哈瑪斯保持良好關係。
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