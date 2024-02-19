3度怒批晚安小雞「自私」！柬國總理首發聲　稱母親重病也不寬恕

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洪馬內指出，晚安小雞及阿鬧從台灣飛抵金邊，原先計劃先在金邊拍攝影片，但拍不成，於是前往西港，並在途中購買軍裝、假槍等工具。兩人在西港拍攝被綁架凌虐的造假影片後，再把相關影片傳給在台灣的妻子，讓妻子上傳至TikTok博取流量以吸引更多的粉絲關注。
洪馬內在談話中表示，柬國警方在2月14日於西港依法抓捕了晚安小雞和阿鬧，「4日是西洋情人節，我們不應該在這天抓人。」他表示，警方問訊時，晚安小雞和阿鬧說他們這麼做是為了流量，在觀看人數增加時，他們便開始賣貨。洪馬內氣憤說道「為了直播賣貨，他們飛來破壞我們，太自私了！」
洪馬內表示，晚安小雞和阿鬧來到柬埔寨前就已經寫好劇本。「他們太自私了，為了直播賣貨，專門飛來柬埔寨造假，讓網友誤認為他們在柬埔寨被人綁架了。」洪馬內續指，晚安小雞和阿鬧自私自利的行為「傷害了柬埔寨」，導致人民失去收入，因為外國遊客已經對柬埔寨感到卻步。
在談話時，洪馬內回顧了兩年前發生的「血奴事件」，有泰國女子謊稱在柬埔寨被抽血準備摘器官事件以及先前的中國電影，怒轟「這些人為了自身利益，不惜造假抹黑，破壞柬埔寨，這對我們來說公平嗎？」他表示，吳哥窟的導遊、賣紀念品的小孩沒有犯任何錯，外界卻用這種方式傷害他們。
洪馬內表示，飽受內戰蹂躪的柬埔寨不斷努力發展，努力吸引外國遊客，但是有個別外國人為了私利，不惜造假抹黑柬埔寨。他嚴正警告，為了防止造假事件繼續上演，柬埔寨將依法嚴懲造假者，除了將被判刑，刑滿後驅逐出境，並列為入境黑名單、終身禁止入境柬埔寨。
洪馬內也透露，有人以「晚安小雞和阿鬧有年邁的母親病重在醫院接受治療，需要他們去照顧」為由，試圖進行干預，讓他們獲釋，「雖然有如此的干預，但當局對此無法寬恕。」