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這些東西你都有嗎？3C家電趨勢Top10一次看　AI竟成科技新品標配

▲大型綜合電商3C銷售通路PChome 盤點出「2024年度10大3C家電新品趨勢」，其中，AI技術成市場主旋律。（圖／擷取自Pixabay）
▲大型綜合電商3C銷售通路PChome 盤點出「2024年度10大3C家電新品趨勢」，其中，AI技術成市場主旋律。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

隨著農曆春節結束，正式迎來嶄新的一年，綜觀今年3C家電趨勢，AI技術成市場主旋律，而多元化功能與多工處理能力已成為眾多科技新品標配。大型綜合電商3C銷售通路PChome 盤點出「2024年度10大3C家電新品趨勢」，其中，近期話題度最高的AI手機與筆電雙雙入榜。

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趨勢1：AI筆電

2024年初，各家筆電大廠如宏碁、華碩、微星等皆相繼推出搭載全新Intel Core Ultra處理器的新款機種，內建AI加速能力可整合CPU、GPU及NPU架構，並大幅提升筆電性能。

微軟Windows 11導入AI輔助工具Copilot後，將進一步推升AI筆電發展。研調機構TrendForce預測，符合Copilot標準的高通Snapdragon X Elite處理器於今年下半年出貨後，將有更多搭載高通處理器的AI新機出爐。

趨勢2：AI手機

AI新品齊發，智慧型手機今年也迎來AI元年。萬眾矚目的Samsung Galaxy S24系列於今年1月重磅登場，導入Galaxy AI行動AI體驗，不僅提升手機效能，內建多款智慧應用功能如搜尋圈、通話與訊息即時翻譯、筆記智慧助理等。

趨勢3：摺疊機

根據研調機構DSCC報告指出，2023年全球摺疊機整體出貨量預計較前一年增加23％至1580萬台，銷量前三名的機型皆為三星，顯示三星目前在摺疊機市場擁有領導地位。研調機構TrendForce預估，2024年全球摺疊機出貨量將成長38％，中長期看好摺疊機市場的滲透率持續擴大。

▲三星新摺疊機Galaxy Z Fold5 Z Flip5 怎麼買最便宜。（圖／官方提供）
▲2023年全球摺疊機整體出貨量預計較前一年增加23％至1580萬台（圖／官方提供）
趨勢4：AR/VR 頭戴式裝置

AR/VR頭戴式裝置已問世多年，但市場滲透率尚未達到拐點，研調機構IDC預估，由於宏觀經濟環境放緩與商用支出縮減等因素，全球2023年AR/VR頭戴式裝置出貨量年減8.3％，但2024年將可望反彈。

趨勢5：掌上遊戲機

自從遊戲平台Steam率先推出掌上遊戲機Steam Deck，成功掀起熱潮後，吸引電腦製造商及周邊大廠如華碩ROG ALLY、聯想Legion Go、雷蛇Razer Edge、羅技Logitech G CLOUD跟進，今年初微星亦發表全球首款採用Intel Core Ultra處理器的遊戲掌機MSI Claw，顯示此市場已成為各方角逐的新藍海。

趨勢6：人體工學鍵盤／滑鼠

根據Logitech發起的上班族辦公行為大調查顯示，近8成受訪者使用鍵盤與滑鼠超過8小時，易出現肩頸與手部痠痛、僵硬等症狀。PChome 24h購物分析，疫情改變上班型態，也促使辦公舒適度受到人們重視，人體工學將是今年電腦周邊的主打重點，建議選購時應考量3原則，適合自身手型尺寸、符合自然使用姿勢、搭配輔助支撐配件。

趨勢7：AI語音助理／智慧音箱

除了個人3C電子產品之外，AI技術所驅動的智慧家庭商機也不容小覷，其中搭載AI語音助理的智慧音箱，是建構智慧家庭生活不可或缺的靈魂。從Amazon Alexa最新版與個人口袋語音助理Rabbit R1誕生，可看出生成式AI技術導入將是今年語音助理／智慧音箱的發展重點。

▲（圖／擷取自Rabbit YT頻道）
▲從Amazon Alexa最新版，以及個人口袋語音助理Rabbit R1誕生，可看出生成式AI技術導入將是今年語音助理／智慧音箱的發展重點。（圖／擷取自Rabbit YT頻道）
趨勢8：全功能型掃地機／洗地機

隨著5G與AI時代來臨，物聯網的應用更加成熟與廣泛，同步帶動智慧家電市場規模成長。進一步觀察PChome 24h購物站上2023年全年3C家電品類銷量，以掃地機年增23%表現最亮眼。

功能方面，博恩市調公司2022年台灣民眾掃地機器人購買行為市場調查指出，消費者最重視掃地機的功能包括「掃拖洗烘全自動」、「電池續航力」與「家中地圖建置及障礙物迴避」，適合住宅面積大及忙碌人士購入。

從新品趨勢來看，PChome 24h購物認為，今年各家掃地機品牌將陸續推出洗地機，並搭配吸塵與烘乾拖布功能，一次解決消費者在居家清潔上的痛點。

趨勢9：多功能空氣清淨機

空氣清淨機可淨化空氣中的懸浮微粒、細菌、病毒，使其在疫情期間成為防疫必備家電，而在後疫情時代，空氣清淨機不斷推陳出新，功能也不再僅限於淨化與循環空氣。

趨勢10：電子衣櫥

疫情不僅使人們開始關心居家環境的空氣品質，對於外出衣物清潔護理的重視程度也更勝以往，使電子衣櫥成為智慧家電夯品。儘管疫情嚴峻時期已過，但PChome 24h購物發現，隨著民眾健康意識升級，加上日益嚴重的空氣汙染問題，電子衣櫥的買氣不減，除了基本的蒸氣殺菌功能，可除臭、除皺、除溼，且外型可融入居家裝潢的多功能機種更受消費者歡迎。

▲（圖／PChome提供）
▲2024年度10大3C家電新品趨勢。（圖／PChome提供）

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