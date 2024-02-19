郭雪芙暫別台灣演藝圈！英國倫敦現芳蹤 經紀人證實回歸時間點
郭雪芙在Netflix愛情影集《此時此刻》與港星劉俊謙搭檔演CP，廣受粉絲歡迎，以情侶之姿為時尚雜誌拍攝多組照片，這竟是郭雪芙暫別台灣演藝圈前的作品，今（19）日傳出郭雪芙赴英國倫敦遊學，即將告別螢光幕一段時間，經紀人向《NOWnews今日新聞》證實，郭雪芙預計6月才會返台。
記者羅凌筠／台北報導
郭雪芙遊學嚷嚷2年，終於在今年告假成功，經紀人表示：「預計6月初回台灣，然後就是念語言學校，其他的細節就不方便透露。」郭雪芙對於這趟遊學之旅，還有想要終結單身的私心，去年算塔羅牌，老師說她有機會發展異國戀，她的理想型是《旺卡》男主角提摩西夏勒梅，希望到時候邂逅的另一半要聊得來，「前提還是要帥哥。」
郭雪芙動身前剛拍完何潤東的新戲《不如海邊吹吹風》，這是她4搭陳柏霖，全劇靈感來自韓國CJ ENM的IP《頂級巨星柳白》、《海岸村恰恰恰》與《我們的藍調時光》海島三部曲，1月殺青後她就赴倫敦遊學，在臉書分享近況：「All things are difficult before they are easy.（萬事起頭難）」
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