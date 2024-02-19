獨／傅崐萁代表藍營打頭陣！直球對決陳建仁3議題 先逼表態ECFA
立法院明開議，邀行政院長陳建仁率閣員到立法院施政報告並備質詢，明日質詢順序將由民眾黨、民進黨與國民黨派代表，民眾黨由總召黃國昌掛帥，民進黨是黨團幹事長吳思瑤，國民黨則由總召傅崐萁披掛上陣，與陳建仁直球對決。據了解，傅崐萁質詢的三大重點，包括兩岸、國會改革與食安。
記者何哲欣／台北報導
陳建仁日前拜會國民黨團，傅崐萁就提到禁止旅行業招攬赴中國旅團，破壞兩岸和諧，不過除此之外，據了解，傅崐萁關心重點主要在海峽兩岸經濟合（ECFA），因今年元旦起，中國對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA的協定稅率，未來ECFA何去何從，民進黨政府如何因應，都應充分說明，不能只會一昧批評中國。
此外，國會改革是新國會的重點，傅崐萁也會要求行政院，對於修法增加立法院的聽證權、增訂藐視國會罪等，代表行政院閣員表態；最後則是食安問題，台中市政府驗出西布特羅，但真相迄今不明，衛福部與民進黨卻不斷政治操作，猛批台中市長盧秀燕。據了解，雖然針對食安的專案報告時間，朝野協商喬不攏，但為避免拖延太久，明天總質詢時，傅崐萁就會先要求相關部會說明清楚。