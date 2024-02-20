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積極發展地熱發電！經濟部擬修法鬆綁土地開發、拚2050年目標6GW

▲繼光電、風電後，地熱發電已經是能源轉型的重要關鍵，經濟部積極發展放話2050年目標達6GW，同時擬啟動修正再生能源發展條例，賦予地熱電廠開發權利。（圖／經濟部提供）
▲繼光電、風電後，地熱發電已經是能源轉型的重要關鍵，經濟部積極發展放話2050年目標達6GW，同時擬啟動修正再生能源發展條例，賦予地熱電廠開發權利。（圖／經濟部提供）

記者魏妤庭／台北報導

經濟部次長曾文生今（20）日表示，台灣發展光電、風電，下階段將著重發展地熱。目前已經有24處地熱正在運轉或開發中，累積裝置容量超過60MW，未來要由淺層型朝向深層型地熱發展。因地熱涉及土地利用問題，經濟部未來也不排除再啟動再生能源發展條例修法。

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經濟部今日舉辦第2屆台灣國際地熱論壇，曾文生出席致詞並表示，再生能源發展是台灣走向淨零排碳的重要一步，今年大選也能看到朝野都相當重視能源轉型，台灣已快速發展光電、風電，下一階段要著重在發展地熱。

同時，曾文生指出，目前已有大屯山區、宜蘭清水、仁澤、土場與花蓮瑞穗、台東知本等地區共24地熱案場，累計裝置容量為61.75MW。至於未來規劃，地熱發電預估2025年至少有20MW正式進入商轉，目標在2030年達到200MW，2040年達2GW，2050年達到6GW規模。

曾文生表示，台灣地理特殊，國土面積使用有限，光電發展上「一塊土地兩種運用」，例如光電有漁電共生、農電共生等型態，而地熱雖都在地表下，但也會思考立體化使用，在土地使用補償方面法制化，加速地熱等再生能源發展。

經濟部能源署太陽光電組長林文信表示，地礦中心近年已在9處進行地熱探勘調查，國內淺層地熱約有1GW、深層地熱卻有40GW以上，希望2030年以後加速開發深層地。針對法規面已經修訂地熱專章、設計前高後低躉購費率等，協助業者開發。另在今年1月已預告地熱專章子法，加速行政審查程序，強化地熱電廠管理，但土地取得有開發限制，下一階段不排除啟動修正再生能源發展條例，賦予地熱電廠開發權利。

中油董事長李順欽表示，在增加再生能源上，中油有兩大主軸氫氣與地熱，而中油擁有團隊、設備技術等，可以在地熱領域扮演領頭羊，近年已與國際先進公司合作，像是台電、中研院、工研院、台泥、SLB（施蘭卜吉）等。

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