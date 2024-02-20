積極發展地熱發電！經濟部擬修法鬆綁土地開發、拚2050年目標6GW

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同時，曾文生指出，目前已有大屯山區、宜蘭清水、仁澤、土場與花蓮瑞穗、台東知本等地區共24地熱案場，累計裝置容量為61.75MW。至於未來規劃，地熱發電預估2025年至少有20MW正式進入商轉，目標在2030年達到200MW，2040年達2GW，2050年達到6GW規模。
曾文生表示，台灣地理特殊，國土面積使用有限，光電發展上「一塊土地兩種運用」，例如光電有漁電共生、農電共生等型態，而地熱雖都在地表下，但也會思考立體化使用，在土地使用補償方面法制化，加速地熱等再生能源發展。
經濟部能源署太陽光電組長林文信表示，地礦中心近年已在9處進行地熱探勘調查，國內淺層地熱約有1GW、深層地熱卻有40GW以上，希望2030年以後加速開發深層地。針對法規面已經修訂地熱專章、設計前高後低躉購費率等，協助業者開發。另在今年1月已預告地熱專章子法，加速行政審查程序，強化地熱電廠管理，但土地取得有開發限制，下一階段不排除啟動修正再生能源發展條例，賦予地熱電廠開發權利。
中油董事長李順欽表示，在增加再生能源上，中油有兩大主軸氫氣與地熱，而中油擁有團隊、設備技術等，可以在地熱領域扮演領頭羊，近年已與國際先進公司合作，像是台電、中研院、工研院、台泥、SLB（施蘭卜吉）等。