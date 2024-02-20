蘇丹紅危機！蝦味先也中標　不合格中廠商辣椒粉暫停輸台3個月

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經查該產品原料係向「保欣企業有限公司(新北市)」購入，新北市政府衛生局(下稱新北衛)抽驗產品原料「紅辣椒粉 (有效日期: 115.10.4)」於113年2月9日檢出含有蘇丹色素三號4 ppb (標準：不得檢出)；查同批號原料出貨予「濟生股份有限公司」等7家下游業者，新北衛已函請7家下游業者所轄之衛生局協助確認相關製品回收情形，目前7家下游業者持續回收相關製品中(含裕榮食品股份有限公司之產品)，截至113年2月19日，共計回收1,056.988 kg。
食品藥物管理署已自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸臺辣椒粉不合格之21家出口商及製造廠，自即日起暫停受理輸入查驗3個月。
蘇丹色素具潛在致癌性，非我國准用之著色劑且為環境部化學物質管理署公告之「毒性化學物質」；若添加於食品中，則違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法49條可處七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣八千萬元以下罰金。
依據食品安全衛生管理法(食安法)第8條第1項及食品良好衛生規範準則(GHP)附表3第1點規定，食品製造業者使用之原材料，應符合食安法及其相關法令之規定，並有可追溯來源之相關資料或紀錄。違反上述規定者，依食安法第44條第1項規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。另得依同法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。
本案雲林縣衛生局已於113年2月16日移請雲林地檢署偵辦。