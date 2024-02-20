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大樂透紅包2/20開1234連號！幸運兒爽中「4注大紅包」：可領350萬

▲今晚大樂透有幸運兒買一張就對中4注百萬紅包，直接帶回350萬元。（圖／記者顏真真攝）
▲今晚大樂透有幸運兒買一張就對中4注百萬紅包，直接帶回350萬元。（圖／記者顏真真攝）

記者潘毅／綜合報導

大樂透第113000025期開獎今（20）日晚間開獎，本期頭獎無人中獎，下期頭獎保證1億元。不過百萬紅包部份則是開出26組，其中更有幸運兒買一張就對中4注，直接帶回350萬元。

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📍2／20大樂透中獎號碼

由小到大依序為06、08、17、27、34、46，特別號是25。

📍2／20大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：01、02、03、04、12、16、21、26、36

詳細派彩結果仍需以台彩官網公告為主。

本期大樂透春節大紅包獎號相當有趣，除了有01、02、03、04連號之外，還有3個6尾的獎號。

而本期春節大紅包獎項的投注站共28家，其中，台中市西屯區的「興旺發彩券行｣所售出的中獎彩券一張就對中4注，當中有3注獨得百萬獎金、1注分得50萬元，單張總獎金達350萬元。

對此，台彩解釋，大樂透如果採用「系統配號｣，以一次投注5個號碼進行包牌(用5個指定的號碼去搭配其餘的44個號碼，一共會配出44注)，單次投注金額為2,200元，如果消費者指定的這5個號碼都對中獎號，就會有4注是6個號碼全部對中當期獎號。昨天(2/19)於新北市永和區「福鑫旺彩券行｣開出一張彩券對中4注大紅包獎項，也是採用相同的買法。

累計至今晚(2/20)，360組100萬的春節大紅包已送出325組，目前僅剩餘35組，明天開獎的大樂透仍將繼續加開春節大紅包獎項，同時也保證頭獎獎金一億元，想中獎的民眾可與親友集資包牌，增加中大獎的機會。

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